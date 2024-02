Altro pareggio in questo sabato di Serie A, stavolta tra Verona e Juventus. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con un super gol di Folorunsho, la Juve la riporta in parità con un rigore di Vlahovic, terminando il primo tempo sul risultato di 1-1. Al 52' di nuovo in vantaggio i gialloblù con Noslin, raggiunti tre minuti dopo dalla rete di Rabiot che chiude l'incontro sul 2-2.

Termina la sfida delle 15:00 di questo sabato di Serie A tra Napoli e Genoa, con il risultato di 1-1. La squadra di Mazzarri non va oltre il pari al Maradona, agguantato al 90esimo minuto grazie a Ngonge, dopo il vantaggio rossoblù firmato Frendrup. Con questo risultato, i partenopei conquistano un solo punto portandosi a quota 36 in nona posizione. Il Genoa invece va a 30 in 12esima posizione.