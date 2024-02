Termina la sfida delle 15:00 di questo sabato di Serie A tra Napoli e Genoa, con il risultato di 1-1. La squadra di Mazzarri non va oltre il pari al Maradona, agguantato al 90esimo minuto grazie a Ngonge, dopo il vantaggio rossoblù firmato Frendrup. Con questo risultato, i partenopei conquistano un solo punto portandosi a quota 36 in nona posizione. Il Genoa invece va a 30 in 12esima posizione.