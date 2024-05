Questo pomeriggio si è giocata la prima semifinale d'andata di Conference League, quella tra Club Brugge e Fiorentina. L'andata vide i viola vincenti per 3-2 tra le mura amiche, con una qualificazione tutta da difendere in Belgio. Domani la sfida tra Olympiakos e Aston Villa chiuderà le semifinali di questa competizione, con la finale in programma ad Atene il 29 maggio.

Depositphotos

Club Brugge-Fiorentina

I padroni di casa approcciano in maniera convinta questa gara, mettendo pressione alla Fiorentina e trovando il gol al 20' con Vanaken. Reazione immediata dei viola che sfiorano il pareggio due volte nella stessa azione: imbucata importante per Nico Gonzalez che si fa ipnotizzare dal portiere, ribatte Beltran che va a centimetri dal gol. La partita si accende con il Brugge che va ad un passo dal doppio vantaggio ma Dodò salva tutto. L'ultima occasione del primo tempo è della Fiorentina, con Kouame che colpisce la traversa. Dopo una fase di grande equilibrio, la prima vera occasione della ripresa è della Fiorentina al 72': Biraghi colpisce in pieno la traversa su un calcio di punizione dal limite dell'aria. Gli ospiti alzano i giri del motore e vanno vicino al gol del pareggio con Kouame, che di testa colpisce il palo, il terzo legno della Fiorentina sin qui. La squadra di Italiano, dopo aver spinto per gran parte del secondo tempo, trova il gol del pareggio con Beltràn, che dal dischetto non sbaglia. Terracciano compie un vero e proprio miracolo su un tiro insidioso di Vanaken. Finisce in pareggio il ritorno tra le due squadre, con la Fiorentina che stacca il pass per la finale del 29 maggio, in attesa dell'altra sfida in programma domani tra Olympiakos e Aston Villa.