Milan-Lazio | Provedel nel post: “Ci voleva una partita perfetta, peccato aver subito il goal”

La Lazio ha affrontato il Milan dell’ex Conceicao a casa propria, lo stadio San Siro, nella sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida è stata combattuta da due squadre che hanno lottato per ottenere i tre punti e che si combattono da tutta la stagione l’obiettivo della qualificazione in Champions. Al termine della partita, conclusasi con il risultato di 1-2 per la Lazio grazie al goal di Zaccagni e il rigore di Pedro, è intervenuto ai microfoni di Dazn il portiere biancoceleste Ivan Provedel.

Provedel a Dazn

Sulla partita

Oggi ci voleva una partita perfetta perché è veramente tosta giocare qua contro il Milan. Ci è mancato poco, peccato che abbiamo subito il goal alla fine, e stato un peccato, un po’ mi fa rosicare ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo stanchi, anche emotivamente, ci voleva una vittoria importante per ritrovare un filo di entusiasmo date le ultime gare che non siamo riusciti a vincere: ora ci riprendiamo.