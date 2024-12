La Lazio va in tilt contro l'Inter di Simone Inzaghi che dilaga allo Stadio Olimpico contro una Lazio frastornata dopo essere andata a riposo per 2-0 a fine primo tempo. Il rigore concesso dal VAR sul finire di primo tempo indirizza la partita che da lì in poi prende una piaga tremenda per i biancocelesti.

Nella pagina successiva la moviola di Lazio-Inter