Lazio-Torino, Hisaj: "Il pareggio? C'è della positività ma si deve sistemare qualcosa"

Il terzino Elseid Hisaj ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro della Lazio contro il Torino, partita valida per la 6a giornata del Campionato di Serie A e terminata con un pareggio un po' amaro per la rosa biancoceleste.

Le dichiarazioni di Elseid Hisaj a Lazio Style Channel

Sul pareggio delle aquile contro il Toro

Sicuramente c'è un bel rammarico perché si poteva concludere meglio questa partita ma dobbiamo anche essere contenti perché era l'ultimo minuto, potevamo perderla e invece l'abbiamo pareggiata quindi c'è della positività ma c'è qualcosa da sistemare.

Come arriva la Lazio alla sosta

La solidità della squadra è molto importante perché a lungo andare la prestazione buona e vedere che quelli che entrano possono dare qualcosa in più ed essere un gruppo unito, sicuramente a lungo darà qualche risultato in più. Bisogna continuare su questo lavoro e cercare velocemente di recuperare qualche punto.

Su ciò che prova per la mancata titolarità

Sicuramente non è facile però è un nostro lavoro quindi si deve essere a disposizione della squadra e del mister. Quando vengo chiamato devo cercare di dare il massimo ma si sa, se non giochi da molto tempo sicuramente non hai il ritmo che vuoi però cerco sempre di dare una mano, di dare il massimo di quello che posso fare.

Sul resto della rosa biancoceleste