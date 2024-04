SERIE A | Sei gol ed un punto a testa tra Sassuolo e Milan. Pareggio anche in Napoli-Frosinone

E' in corso un altra domenica di Serie A. La 32° giornata di campionato si è aperta nella serata di venerdì, con il successo della Lazio per 4-1 contro la Salernitana allo Stadio Olimpico di Roma. Nelle tre gare del sabato invece, sono arrivati due pareggi ed un successo casalingo: il Lecce ha superato per 1-0, nel finale, l'Empoli in un vero e proprio scontro salvezza, mentre Torino-Juventus e Bologna-Monza si sono concluse con un pareggio a reti bianche, 0-0.

Serie A, i due pareggi in Sassuolo-Milan e Napoli-Frosinone

Da pochi minuti si è conclusa la seconda gara di questa domenica di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo ha ospitato il Milan. Ottima partenza da parte dei padroni di casa, con il doppio vantaggio dopo appena dieci minuti firmato Pinamonti-Laurienté. Al 20esimo di gioco, i rossoneri accorciano le distanza con Leao, ma dopo otto minuti dall'inizio del secondo tempo, i neroverdi tornano avanti di due grazie alla doppietta di Laurienté. Il Milan però, prima accorcia di nuovo le distanza con Jovic al 59esimo, poi all'84esimo Okafor, appena entrato, mette a segno la rete del definitivo 3-3. Un punto a testa che serve poco ad entrambe, con il Milan che sale a quota 69 punti, momentaneamente a -13 dall'Inter capolista, mentre il Sassuolo resta al penultimo posto con 26 punti, a -1 dalla salvezza.

La domenica si è aperta con la sfida tra Napoli e Frosinone alle ore 12:30. Prima frazione di gioco che si chiude con il vantaggio dei padroni di casa con il gol di Politano al 16'. Nella ripresa, dopo aver sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo, gli ospiti trovano il gol con Cheddira. Dopo 13 minuti però, il Napoli torna avanti grazie alla rete di Osimhen. Passano dieci minuti e, di testa, l'attaccante del Frosinone Cheddira firma la personale doppietta e sigla il gol del definitivo 2-2. Pareggio che permette alla squadra di Calzona di agganciare la Lazio al settimo posto in classifica con 49 punti, mentre la squadra di Di Francesco sale a 27 punti, gli stessi, attualmente, dell'Hellas Verona terz'ultimo in classifica.

Le quattro sfide rimaste della 32° giornata di Serie A

Per chiudere la giornata numero 32 del campionato di Serie A, mancano ancora quattro gare. Alle ore 18:00 di questa domenica è in programma la gara Udinese-Roma, mentre alle 20:45 a San Siro andrà in scena Inter-Cagliari. Domani invece, alle 18:30 è in programma Fiorentina-Genoa, mentre alle 20:45 Atalanta-Hellas Verona.