Primavera Live | Lazio-Cesena 4-1: Serra sigla il quarto gol

Lazio e Cesena chiuderanno il turno infrasettimanale di Campionato Primavera 1 valevole per la 26° giornata. I biancocelesti di Sergio Pirozzi sono reduci dalla vittoria casalinga contro l'Atalanta, mentre i bianconeri si sono arresi alla Juventus al termine di una pazza partita terminata 3-4.

Allo Stadio Mirko Fersini di Formello è tutto pronto per la gara che inizierà alle 16:00 con la Lazio che proverà a portare a casa i tre punti per tenere aperti i giochi in questo finale di stagione.

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Renzetti, R. Bordon, Nazzaro, Di Tommaso, D`Agostini, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Zazza, Milani.

A disp.: Bosi, Cipriani, F. Bordon, Gelli, Munoz, Balde, Marinaj, Scuto, Battisti, Karsenty, Santagostino

All.: Sergio Pirozzi

CESENA: Veliaj, R. Campedelli, Valentini, Castorri, Coveri, Tosku, Domeniconi, Manetti, T. Zamagni, D. Zamagni, Giovannini.

A disp.: Montalti, Ghinelli, Tampieri, Perini, Ronchetti, Lontani, Gallea, Dolce, Abbondanza, Wade.

All.: Nicola Campedelli

Arbitro: Enrico Cappai (sez. Cagliari)

Assisitenti: Mario Pinna - Federico Mezzalira

Sergio Pirozzi - IPA

Il live di Lazio-Cesena