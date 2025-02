Lazio-Monza: i biancocelesti trionfano all'Olimpico, la felicità di 3 calciatori sui social

Oggi pomeriggio ci sono stati fuochi d'artificio biancocelesti allo stadio Olimpico, infatti, la Lazio ha sconfitto il Monza ed ha conquistato i 3 punti necessari a ritornare al 4° posto nella classifica di Serie A. Lazio-Monza è stata una grande partita, nella quale si è vista una rosa pronta a combattere per la vittoria. Adam Marusic ha mandato in rete il primo pallone, in seguito, è arrivata la doppietta di Pedro, il gol di Taty e la rete di Dele-Bashiru. Nel match si è rivista la Lazio di metà stagione, merito anche del mister Marco Baroni che sprona i suoi calciatori a dare il meglio di se stessi.

Lazio - Fraioli

La stagione della Lazio

La stagione 24/25 è caratterizzata da alti e bassi per la squadra biancoceleste, diretta dal mister Marco Baroni. Dopo un'inizio altalenante, la Lazio sembrava una squadra imbattibile, tuttavia, la sconfitta subita contro il Parma ha dato il via ad un periodo caratterizzato da pareggi, sconfitte e poche vittorie. Nella vittoria contro il Cagliari e contro il Monza sembra essere ritornata una Lazio vittoriosa, tuttavia, per i biancocelesti sono in arrivo scontri con forti avversari e la squadra di Baroni dovrà dare il meglio di sè per tentare di portarsi a casa la vittoria e conquistare altri punti.

I prossimi avversari dei biancocelesti

La Lazio, nei prossimi match, dovrà fare i conti con avversari temibili, infatti, il 15 febbraio si disputerà Lazio-Napoli, ma non solo, oltre alla partita contro il Venezia, la squadra biancoceleste dovrà affrontare anche il Milan, Udinese e Bologna. Anche in Coppa Italia è in arrivo uno scontro diretto, infatti, la Lazio dovrà vederla con l'Inter e la vincitrice andrà ad affrontare il Milan. Al momento i biancocelesti festeggiano per la vittoria contro il Monza, infatti, alcuni membri della rosa hanno espresso la loro gioia sui social.

