Lazio, saluti e ringraziamenti per mister Baroni: i messaggi dei calciatori biancocelesti

Sono stati giorni di grandi cambiamenti in casa Lazio: dopo la fine della stagione e la mancata qualificazione europea, la società ha dovuto ridisegnare il progetto della Lazio e questo ha comportato, inevitabilmente, pensare ad un sostituto di Baroni. Migliore soluzione non poteva essere trovata, mister Sarri farà ritorno a Roma per riprendere il ciclo interrotto un anno e mezzo fa. Questo, ovviamente, porta ai saluti il rapporto fra la società e mister Baroni.

I calciatori salutano e ringraziano Baroni

Aldilà di ogni risultato finale (che, comunque, in questo caso, non rende onore al percorso fatto durante tutto l’anno), è innegabile la figura positiva rappresentata da Baroni quest’anno: una persona professionale, dal grande spessore umano e che ha portato la Lazio vicina alla Champions per tutta la stagione fino alla concreta possibilità di giocare una semifinale europea dopo ben 23 anni. I giocatori ne sono ben consapevoli e, prima di riaccogliere Sarri, dopo un anno di lavoro assieme a Baroni, hanno deciso di ringraziare con una dedica sui social, proprio il mister toscano. I primi a postare qualcosa per il mister sono stati proprio il capitano Zaccagni, il centrocampista Guendouzi e il centravanti Taty.

