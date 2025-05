L’ex Romulo e la dedica sui social: “La lazio sempre nel mio cuore, sarò sempre…”

Mancano solo tre giornate alla fine del campionato e occorrerà la massima determinazione per raggiungere la qualificazione in Champions. Le sfide che attendono la Lazio contro Juventus, Inter e Lecce saranno decisive. Nel frattempo, sui social, un ex Lazio, rimasto molto legato ai colori biancocelesti, dedica parole al miele alla squadra e, con una lunga dedica, esprime tutto il suo amore per il club capitolino.

La dedica di Romulo Caldeira

Si tratta proprio dell’ex Romulo Caldeira che, poche ore fa, con un post sul suo personale profilo Instagram, ha dedicato bellissimo parole ai colori biancocelesti a cui lui è rimasto molto legato. Il centrocampista brasiliano ha militato con l’aquila sul petto pochi mesi nel 2019, fa gennaio a giugno, collezionando 17 presenze e 1 goal ma sono bastate poche partite per vincere la Coppa Italia del 2019 e legare il suo cuore ai colori della Lazio. Non sono mancate occasioni per elogiare la Lazio e, proprio quest’anno, la società ha invitato il calciatore sotto la curva nord proprio in occasione di un match casalingo (Lazio-Nizza in Europa League).

Le parole dell’ex

Indossare la maglia della Prima Squadra della Capitale..."

Ci sono momenti nella vita di un calciatore che rimangono per sempre impressi nel cuore. Giocare per la SS Lazio è uno di quei momenti rari, intensi e assolutamente indimenticabili.

Rappresentare la Lazio significa molto più che scendere in campo. È portare sul petto la storia di un club centenario, che con orgoglio rappresenta la capitale d'Italia. È entrare in campo nello stadio più iconico del Paese — l'Olimpico — e sentire l'anima della città vibrare ad ogni coro della Curva Nord.

Aver conquistato una Coppa Italia con questa maglia gloriosa è un onore che porto con orgoglio e umiltà. Ma più dei trofei, è il legame con i tifosi che mi ha segnato nel profondo. La passione dei laziali, l'amore incondizionato, il sostegno nei momenti difficili...

questo è incredibile. Questo è Lazio.

Pochissimi giocatori al mondo possono dire di aver indossato la maglia della Prima Squadra della Capitale, e io sono grato di aver vissuto questa esperienza. Sono stati mesi intensi, fatti di sudore, sacrifici ed emozioni vere. E anche dopo il fischio finale, quel legame non si è mai spezzato.

La Lazio resterà sempre nel mio cuore. Porto con me l'aquila sul petto, i ricordi delle vittorie, il suono dello stadio e l'affetto dei tifosi che ancora oggi mi scrivono.

Grazie, Lazio. Grazie, laziali. Per sempre uno di voi.

