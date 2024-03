Frosinone-Lazio, ammonito Pellegrini: salterà la Juventus

Al 34' del primo tempo arriva il primo cartellino giallo della gara e a farne le spese è Luca Pellegrini. Il terzino ha fermato fallosamente l'azione offensiva dei padroni di casa e nel farlo ha anche subito un'infortunio alla caviglia. Ammonizione, dunque, per Pellegrini, che essendo diffidato salterà la prossima gara interna con la Juventus. Il gioco è stato anche fermo per qualche istante a causa del suo infortunio, che all'apparenza sembrava potesse essere serio, ma con una fasciatura stretta è riuscito a tornare al suo posto in campo.