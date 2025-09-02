Lazio, numeri top della difesa, ma quanti casi: Patric lontano dal rientro, Gigot si opera

Dopo la vittoria contro il Verona, non bisogna lasciarsi trascinare da questo effimero entusiasmo, anzi bisogna continuare a lavorare sodo: Sarri lo sa bene, motivo per cui sfrutterà questo periodo di pausa delle nazionali con i giocatori che sono rimasti a Formello. Uno dei punti di forza della Lazio di domenica è stata sicuramente la difesa, non si può negare che il reparto arretrato della Lazio si sia mosso alla perfezione, restando vigile, nonostante i pochi pericoli.

L’ottima prestazione della difesa

Uno dei protagonisti dell’ottima prestazione del reparto arretrato è stato sicuramente il portiere Provedel, autore di un del primo cucito ufficiale dopo 224 giorni, mentre l’ultimo all’Olimpico era stato quello del match contro il Bologna del novembre 2024. Nella linea a 4, invece, il migliore è stato, di nuovo, il giovane Provstgaard il quale si sta dimostrando degno sostituto del titolare Romagnoli. Quasi 10 km percorsi, 53 passaggi riusciti di quei 14 in avanti e 7 lunghi, una sola palla persa e ben 9 recuperate (indietro solo a Rovella che ne ha recuperate 10). Questi dati sono assolutamente positivi, soprattutto per Sarri, cultore della fase difensiva che, però, proprio col suo amato reparto arretrato avrà qualche grattacapo di cui occuparsi.

Provstgaard ipa

