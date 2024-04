Buon compleanno Felipe Anderson: l'attaccante della Lazio compie 30 anni

Pipe compie 30 anni

Uno dei giocatori chiave di questa Lazio compie 30 anni: si tratta di Felipe Anderson, autore di una doppietta nell'ultima sfida contro la Salernitana. Il brasiliano è tornato alla Lazio nel 2021 dopo una parentesi di 3 anni tra West Ham e Porto.

La storia in biancoceleste

Con la Lazio era esploso nella stagione 2014-2015, tuttora la migliore per incisività e alcune situazioni che in cui il brasiliano sembrava imprendibile. Con l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina qualcosa cambia: il modulo non si lega alla perfezione con il brasiliano, che decide così di cambiare aria andando al West Ham. Nel 2021 il ritorno a Roma, con Maurizio Sarri che lo rende insostituibile all'interno del nuovo schema tattico. Il brasiliano sta facendo bene anche ora con Igor Tudor, nonostante il suo futuro rimanga avvolto dalle incertezze.