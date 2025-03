Women Live | Sassuolo-Lazio 0-2: Le Bihan la sblocca, Goldoni raddoppia

Mancano pochi istanti all'inizio del match tra Sassuolo e Lazio Women, che aprirà la quarta giornata valevole per la poule salvezza delle ore 12:30 allo Stadio Comunale Enzo Ricci. La squadra di Grassadonia, ancora squalificato per il doppio giallo ricevuto nella gara esterna contro il Napoli, al suo posto presente a bordocampo il vice allenatore Giammarco Fedeli, è già automaticamente salva almeno con sei giornate di anticipo, un traguardo fondamentale che comprova la grande crescita della biancocelesti da inizio campionato, arrivate da neopromossa nella massima serie.

Entrambe le squadre reduci da una sconfitta contro il Como, si incontrano per la terza volta in stagione: all'andata della regular season la Lazio aveva vinto per 3-2 al Stadio Mirko Fersini di Formello per la 14° giornata di Serie A, trovando la prima vittoria stagionale proprio con le neroverdi. Sorte diversa è toccata invece al ritorno di campionato, in cui è stata la squadra di mister Rossi ad avere la meglio sulle biancocelesti, vincendo per 3-1 in casa.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Lazio

LAZIO (4-3-2-1): Cetinja; Cafferata, D'Auria, Zanoli, Oliviero; Goldoni, Eriksen, Benoit; Le Bihan, Simonetti, Piemonte. A disposizione: Karresma, Baltrip-Reyes, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Castiello, Pizzi, Visentin. Allenatore: Giammarco Fedeli.

SASSUOLO: Lonni; Philtjens, Mella, Caiazzo, Doms, Brustia, Sabatino, Chmielinski, Missipò, Dhont, Clelland. A disposizione: Durand, Di Nallo, Gram, Fisher, Hagemann, Gallazzi, Fusini, De Riti, Perselli, Girotto. Allenatore: Gian Loris Rossi.

La designazione arbitrale

Arbitro: Francesco Burlando (sez. Genova)

Assistenti: Tagliafierro - Bettani

IV ufficiale: Ravara

Il live del match tra Sassuolo e Lazio