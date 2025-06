Lazio: Sarri dovrà far riferimento solo al gruppo già creato

A seguito del blocco del mercato, la Lazio dovrà ripartire dai calciatori già a disposizione.

Come riporta Il Messaggero, Lotito ha già quello che la società pensa di questa vicenda:

Non abbiamo né necessità di vendere i big, né di acquistare. Al massimo aggiustiamo a gennaio. Dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione.

Questi 30 giocatori di cui parla il patron biancoceleste, in estate dovranno diventare 20 (più i portieri). Pochi giorni fa, infatti, è proprio arrivata la prima cessione, con Tchaouna al Burnley, ma il club capitolino dovrà cedere - almeno - altri 6 giocatori, così da risanare le casse della società prima di gennaio.

In porta e in difesa

Come sempre specificato da Sarri, in porta si ripartirà da Provedel, Mandas e Furlanetto, con probabili novità per il giocatore greco, il quale, se dovesse tornare a fare il secondo portiere, potrebbe informarsi ulteriormente riguardo le offerte dalla Premier League.

Ieri, il ds Fabiani, intervenuto a Laziosiamonoi, ha spiegato:

Sarò in grado vendere un giocatore quando la cessione mi porta a migliorare.

La cessione di Mandas, infatti, porterebbe nelle casse della Lazio una ricca plusvalenza.

Per quanto riguarda la difesa, il tecnico toscano ripartirà dai presenti: tra i più sicuri vi è Marusic; tra Lazzari e Hysaj uno dei due potrebbe essere ceduto: per i biancocelesti il calciatore albanese sarebbe il più probabile, anche se sarebbe più adatto al gioco di Sarri.

A sinistra, Tavares è un'incognita, insieme a Pellegrini. Quest'ultimo, infatti, potrebbe essere venduto se le cose dovessero andare male.

Per quanto riguarda i difensori centrali, Sarri ha intenzione di puntare tutto su Gila e Romagnoli; dietro di loro anche Patric e Provstgaard.

Centrocampo e attacco

Ormai i piani di Sarri si conoscono: Rovella potrà partire solo in caso di una richiesta che potrebbe arrivare ai 50 milioni di euro della clausola rescissoria e se il centrocampista vorrà essere ceduto.

Per quanto riguarda i sicuri in questo reparto di campo, Il Messaggero riporta i seguenti nomi (oltre Rovella): Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru e Belahyane.

Basic, invece, sarà in uscita e si potrebbe pensare che ci possa essere un ritorno degli interessi della Cremonese.

In attacco, invece, i dubbi sono veramente pochi: dopo la cessione di Tchaouna, potrebbe partire un altro giocatore tra Noslin e Cancellieri.

Il resto degli attaccanti, invece, saranno tutti disponibili per Sarri.