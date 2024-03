SERIE A - La Juventus non va oltre lo 0-0 contro il Genoa

La domenica di Serie A, che vedrà impegnate Juve, Milan, Atalanta, Roma e Inter-Napoli che si daranno battaglia questa sera alle 20:45 a San Siro, inizia con la sfida di Torino tra i bianconeri e il Genoa. Il primo tempo non ha visto un grandi occasioni da nessun lato: 3 tiri in porta e padroni di casa che hanno tenuto di più il pallone ma senza costruire delle grandi occasioni.

Il secondo tempo è iniziato sulla stessa scia del primo: poche occasioni da parte di entrambe le squadre, almeno fino a 20 minuti dal termine, quando i padroni di casa hanno iniziato a concludere di più verso rete. Rosso nel finale per Vlahovic, che salterà la sfida contro i biancocelesti in programma per il sabato di Pasqua alle ore 18, in seguito alla sosta.