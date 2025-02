Da Calabria a Okafor, da Biraghi a Joao Felix: le ultimissime di mercato

Ultime ore concitate per l'ultima giornata di calciomercato. I club italiani stanno muovendo le ultime pedine per lavorare sulle cessioni e i nuovi ingaggio prima della chiusura definitiva di questa finestra invernale di mercato.

Davide Calabria al Bologna

Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità dal Milan: l'ex capitano rossonero, Davide Calabria, è un nuovo giocatore del Bologna. Il classe '96 ha lasciato il club rossonero dopo ben 18 anni. Il terzino arriva al Bologna con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Okafor-Napoli: si attende la decisione del club partenopeo

Come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con il Milan per Noah Okafor con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ultima decisione spetta al Napoli, in base alla possibile chiusura con Saint-Maximin. Pochi minuti fa Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato che il club partenopeo non riuscirebbe a chiudere l'affare con il calciatore francese, motivo per cui ci sarebbe una virata definitiva su Okafor con la formula di prestito oneroso con diritto attorno ai 25 milioni. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamento 15:15

Sul calciatore ci sarebbe anche l'Atalanta dopo l'uscita di Scamacca, nuovamente infortunato. Ma secondo Alfredo Pedullà, Okafor sarebbe un piano C, se non D, per il Napoli di Conte che avrebbe fatto altre richieste.

Cristiano Biraghi al Torino

Come riportato in esclusiva dall'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il Torino sarebbe in procinto di chiudere un accordo con Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina. Il terzino sinistro andrebbe al club granata in prestito con diritto di riscatto che, dopo la cessione di Vojvoda al Como, sarebbe un prezioso rinforzo per Vanoli.

Il Milan tra Joao Felix e Krstovic

Il Milan starebbe sondando Joao Felix, attaccante del Chelsea. Il calciatore portoghese sembrerebbe gradire la destinazione milanese e al momento, secondo Gianluca Di Marzio, il club rossonero sarebbe fiducioso. Il Milan ha inoltre cercato di bloccare anche Krstovic “per giugno per 20 milioni più 5 di bonus, ma il Lecce non vuole impegnarsi dopo aver già ceduto Dorgu”, come riporta il giornalista.