Gila in Spagna, Zac a Roma. Fabiani osserva a bordo campo: le ultime da Formello

Sessione d'allenamento mattutina per gli uomini di Baroni, che si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per quello che sarà il penultimo allenamento della settimana, domani altra sessione sempre la mattina. Baroni è alle prese con un gruppo di uomini ridotti tra nazionali e infortunati, proprio ieri è arrivata la convocazione per Mario Gila, mentre Zaccagni è tornato a Roma per sottoporsi agli esami strumentali, che chiariranno le sue condizioni.

Tanti gli assenti

Per un Gila che esce c'è un Zaccagni che rientra, ma Baroni ha avuto pochissimi giocatori a disposizione oggi riempendo le fila, dunque con molti ragazzi della Primavera, infatti oltre ai nazionali non si sono visti all'interno del Centro Sportivo: Patric, Hysaj e gli infortunati Nuno Tavares, Dele Bashiru e Castellanos.

L'allenamento: Fabiani e Bianchi presenti

L'allenamento di oggi della Lazio si è concentrato prevalentemente su esercitazioni di natura atletica e tecnica con la consueta partitella finale, il tutto sotto il vigile controllo oltre che dello staff tecnico anche del Direttore Sportivo Fabiani ed il dirigente Alberto Bianchi.