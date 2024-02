LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA| Torino-Lazio 2-3. Beffa Lazio il Toro segna nei T.S. non basta la tripletta di Sulejmani

120+4'| Finisce qui 2-3 per la Lazio. Che beffa per la Lazio, il Torino perde la partita ma forte del risultato dell'andata accede alla finale

120+2'| Ammonito Njie (Torino)

120+1'| Occasione Lazio su punizone con un tiro fortissimo, non trattiene il Toro ma Njie spazza

120'| saranno 3 minuti di recupero

117'| Gol Torino, Magui, risultato sul 2-3. Al momento il Torino è in finale di Coppa Italia

113'| Sostituzione Torino: fuori Silva dentro Magui

111'| Sostituzione Torino: fuori Gabellini dentro Franzoni

106'| Sostituzione Lazio: fuori Milani, dentro Bordoni

105'| Si riparte!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105'| Termina il Primo Tempo Supplementare

100'| Occasione Lazio con Sardo, pallone che termina di poco alto sopra la traversa

99'| Sostituzione Torino: fuori Marchioro dentro Longoni

97'| Fallo di Bordon su Njie, punizione da posizione pericolosa

93'| Paratone di Renzetti su Gabellini

90'| Iniziano i tempi supplementari

TEMPI SUPPLEMENTARI

90+4'| Finiscono i tempi regolamentari. Si va ai supplementari!

90'| 4 minuti di recupero

86'| Ammonito Sulejmani per essersi tolto la maglia per esultare

85'| GOOOOOOL TRIPLETTA DI SULEJMANI SIAMO ANCORA VIVI! Al momento si andrebbe ai supplementari

84'| Sostituzione Torino, fuori Ciammaglichella dentro Perciun e fuori Dell'Aquila dentro Casali

82'| Si è acceso il finale. Lazio che prova il tutto per tutto manca un solo gol per prolungare il match ai supplementari. Torino chiuso in area

81'| Palo della Lazio colpito da Zazza su colpo di testa! Si accende il finale!

79'| Gooool Laziooo, ancora Sulejmani, gol da Karateka in spaccata che riapre il risultato!

77'| Sostituzione offensiva per la Lazio: Fuori il difensore Dutu, dentro Di Gianni

74'| Ci prova la Lazio alzando i ritmi ma sono pochi i pericoli creati verso la porta del Toro

68'| Occasione Lazio con un furibondo batti e ribatti in area, ma i ragazzi di Sanderra non riescono a capitalizzare

66'| Doppio cambio Lazio: fuori Napolitano e Konè, dentro Cozzarella e Bigotti

59'| Lazio che cerca spunti offensivi, ma sono tutti molto imprecisi. Un secondo tempo piuttosto brutto da parte delle due squadre, ciò va tutto in favore del Torino

52'| Velenosa punizione per il Torino, per fortuna fallo in attacco granata, pericolo respinto. Lazio che deve aumentare il ritmo se vuole rimontare

46'| Corner Lazio, ma fallo in attacco con un accenno di rissa tra Konè e Ciammaglichella

45'| Comincia il Secondo Tempo|

45+2'| Termina qui il Primo Tempo! Lazio chiamata all'impresa nel Secondo Tempo

45+2'| Corner sprecato tirato malissimo

45+1'| Occasione Lazio tiro di Sardo deviato sarà corner

45'| Sono 2 i minuti di recupero

44'| Cross della Lazio che cerca Sardo in area, pallone altissimo irraggiungibile

39'| Lazio che prova a spingere per cercare il gol che riaprirebbe la speranza qualificazione, ma gli spazio sono pochi

33'| Ammonizione per la Lazio ai danni di Di Tommaso per una trattenuta plateale

28'| Sta crescendo il Torino con la Lazio che da un paio di minuti non esce dall'area

25'| Ammonito per il Torino Muntu, partita che ora diventa più nervosa

22'| Pareggio del Torino, gol di Gabellini

21'| Corner per il Toro fuori misura

18'| L'arbitro inizialmente indica il Calcio di Rigore per il Torino, ma poi ritorna sui suoi passi per la segnalazione di fuorigioco indicata dall'assistente

14'| Altra punizone Toro dalla stessa posizione di prima, mischia in area con vari rimpalli, ma l'esito è la rimessa dal fondo

12'| Calcio di Punizione che taglia tutta l'area, non arriva nessuno e dunque si ripartirà da una rimessa dal fondo

11'| Punizione pericolosa in favore del Torino sull'out di destra

6'| Partita che in questo avvio è molto confusionaria, poco gioco palla a terra e molti rinvii

3'| Gooooool Lazio a firma di Sulejmani, Lazio subito avanti!!!!

1'| Partiti! Comincia la semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera

Torino e Lazio tornano in campo per la sfida di ritorno delle semifinali della Coppa Italia Primavera. I biancocelesti dovranno rimontare l'1-3 subito in casa nel match d'andata per poter sperare nell'accesso alla Finale, che si disputerà il 4 aprile.

Queste l' 11 titolare scelto dai due tecnici:

Torino: Abati, Marchioro, Desole, Dellavalle, Muntu, Silva, Dalla Vecchia, Giammaglichella, Dell'aquila, Njie, Gabellini,

Lazio: Renzetti, Bedini, Dutu, Zazza, Milani, Di Tommaso, Bordon, Sardo, Napolitano, Konè, Sulejmani