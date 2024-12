15° GIORNATA SERIE A | LIVE NAPOLI-LAZIO: 0-0

È il secondo atto della sfida tra Lazio e Napoli, dopo la gara di giovedì terminata allo Stadio Olimpico per 3-1 in favore degli uomini di Baroni, questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona i biancocelesti fanno visita ad Antonio Conte e i suoi per la gara che chiude la domenica calcistica di questa giornata di Serie A ENILIVE.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia, Lukaku. A disposizione: Caprile, Contini, Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Zaccagni; Dia, Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Lazzari, Bordon, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

Il LIVE del match