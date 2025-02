La scelta definitiva su Loum Tchaouna al PSV Eindhoven

Nonostante la sessione di mercato invernale in Italia si fosse conclusa alla mezzanotte di ieri, il calciomercato olandese scade invece questa sera. Il PSV Eindhoven aveva mostrato un grande interesse per l'esterno francese di Baroni, Loum Tchaouna, tanto che nella giornata di ieri il club olandese ha proposto una notevole offerta per accaparrarsi il giocatore: 1 milioni di euro, più eventuali bonus, come riportato dall'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ma la Lazio non era convinta a cedere il giocatore.

Fabrizio Romano pochi minuti fa ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione tra Tchaouna e PSV Eindhoven. Di seguito l'indiscrezione del giornalista.

Le parole di Fabrizio Romano

Il PSV Eindhoven non riuscirà a concludere oggi l'affare Tchaouna perché il manager della Lazio Baroni vuole tenerlo.