Provstgaard più di un'idea, dubbio Taty: le ultime da Formello

È già antivigilia di Atalanta-Lazio in programma domenica 6 aprile alle 18:00 al Gewiss Stadium. Bergamaschi e biancocelesti sono reduci da periodi di forma non eccezionali: due le sconfitte consecutive per Gasp, mentre la Lazio è uscita tra i fischi al termine della gara casalinga contro il Torino di lunedì scorso e questo match rischia di essere cruciale per il cammino futuro delle due formazioni in campionato.

Baroni questa mattina ha chiamato a raccolta i suoi nel Centro Sportivo di Formello per preparare la gara di Bergamo, domani ci sarà la rifinitura e poi la partenza per la città lombarda.

Gli assenti

Oltre ai due lungodegenti: Patric, stagione finita per lui, e Ibrahimovic; non si sono allenati questa mattina né Noslin né tantomeno Gigot, la rifinitura di domani sarà sicuramente indicativa per capire le condizioni dei due e la loro disponibilità per Bergamo. Castellanos, dopo essere rientrato ieri in gruppo, questa mattina ha svolto una parte di attivazione fisica da solo prima di unirsi al resto del gruppo. L'argentino è l'osservato speciale numero uno in casa Lazio, la sua assenza si è fatta sentire fin troppo nell'ultimo periodo e andrà gestito correttamente per averlo a disposizione in questo cruciale finale di stagione.

Fraioli

L'allenamento e le prove tattiche

Dopo le consuete esercitazioni fisiche e tecniche, Baroni ha dato il via alle prove tattiche. In tal senso sarà solo la rifinitura di domani a dare nozioni più indicative con Baroni che dovrà districare qualche dubbio in vista della sfida a Gasp. A sorpresa uno dei dubbi che potrebbe riguardare il tecnico biancoceleste è l'impiego di Oliver Provstgaard, che sta diventando più di un'idea nelle ultime ore. Il centrale danese ancora fermo a zero minuti giocati con l'aquila sul petto è stato provato in mattinata. Tavares ormai è a pieno regime con la prima squadra e torna sulla sinistra; in mediana spazio a Rovella e Vecino, coppia che Baroni ha provato costantemente in settimana. Il dubbio è legato al Taty Castellanos, la giornata di domani sarà decisiva per scegliere come dosarlo.