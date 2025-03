Lazio-Udinese, Runjaic: "Cercheremo di rendere la vita difficile la Lazio"

Dopo la strabiliante vittoria contro il Milan, merito di una rete segnata da Zaccagni e del rigore battuto da Pedro, per la rosa biancoceleste è in arrivo una nuova sfida, infatti, il 10 marzo alle ore 20:45 affronteranno l'Udinese allo stadio Olimpico. La gara contro la Juventus è sempre una costante per la Lazio, soprattutto ora dato che i bianconeri si trovano a due punti di vantaggio, perciò la squadra guidata dal mister Marco Baroni, nel match in programma per lunedì affidato al fischietto Marco Piccinini, dovrà lottare duramente per tentare di portarsi a casa i 3 punti e riscalare la classifica di Serie A. In vista di Lazio-Udinese si è espresso il mister Kosta Runjaic in conferenza stampa.

Kosta Runjaic in conferenza stampa

Le aspettative del mister su Lazio-Udinese

A mio avviso sarà una partita interessante come le altre, affronteremo una squadra d'alto livello e che è una sorpresa rispetto alla passata stagione, sta facendo meglio, come stiamo facendo noi. Questo però è un bilancio parziale, siamo lontani dal sognare in maniera concreta, quindi non possiamo mollare la presa. Dobbiamo fare un all in sul campo, dando tutto e sapendoci adattare all'avversario quando necessario. Se faremo tutto questo potremo raccogliere dei punti. La Lazio è una squadra molto forte, anche se hanno qualche assenza mi aspetto una squadra che scenderà in campo con la miglior formazione possibile, non penso faranno turnover, c'è stato tempo per recuperare dopo la gara di Europa League. Mi aspetto una gara difficile e la Lazio cercherà di fornire una buona prestazione, abbiamo un buon ricordo dell'andata, la prima vittoria in campionato in stagione. Cercheremo di rendere la vita difficile la Lazio.

Sulle ragioni dietro ai cambi

Tengo conto un po' di tutto, sono contento della situazione, abbiamo praticamente tutti a disposizione e posso scegliere. Cosa dovremo portare sul campo e ben chiaro, saranno molto importanti i dettagli.

Su Okoye e Padelli

Okoye è tornato a disposizione, ha lavorato questa settimana e non è una decisione facile da prendere, è una buona domanda. Padelli ha fatto una prestazione importante, aiutandoci a ottenere il risultato, quindi ci sto pensando, Okoye si è allenato bene ma non ha giocato, deciderò all'ultimo.

Riguardo le condizioni di Thauvin

Thauvin ha avuto qualche problemino e quindi giovedì lo abbiamo risparmiato, sta giocando tanto e bene, è un nostro leader quindi ci serve sempre al top e lo stiamo gestendo per averlo al top anche lunedì. Ci sarà, ci aspettiamo che fornisca una buona prestazione e speriamo che continui a giocare così.

Sulla Lazio senza Castellanos

Dobbiamo essere concentrati su di noi, la Lazio sta fornendo buone prestazioni, penso abbia la maggior percentuale di gol segnati dai subentrati, la squadra che segna di più nei finali di partita. E' una squadra di qualità, con ottimi singoli. L'abbiamo potuto vedere in Europa League, anche in 9 sono riusciti a vincere, hanno le capacità di capovolgere le partite e vincere, hanno una rosa di grande qualità. Mi aspetto una determinata formazione titolare da parte della Lazio e non credo ci saranno particolari cambi. Noi dovremo mettere in campo ciò che sappiamo, poi il risultato dipenderà da tante cose.

