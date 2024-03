Il Mesaggero | Provedel, niente Juve e derby. Guendouzi con la Francia

Niente Juve e niente derby, almeno altri 30 giorni di stop. Domenica Provedel ha spento 30 camdeline, ma la risonanza alla caviglia ha confermato il responso: niente frattura, ma c’è la distorsione con un importante interessamento del legamento. Già partite da 7 giorni le cure, non sono esclusi altri consulti in giro. Il portiere friulano spera di tornare almeno contro il Genoa il 21 aprile o, al massimo, contro il Verona il 28. Non si possono però

escludere ostacoli lungo il percorso di riabilitazione: il finale di campionato è a rischio. Sabato Ivan si è presentato in tutore e stampelle a Frosinone per caricare il gruppo e soprattutto il baby Mandas per il secondo esordio, dopo quello in Coppa Italia contro la Roma, lo scorso 10 gennaio. Il portierino greco ora dovrà vedersela addirittura due volte contro la Juventus, prima di un’altra stracittadina, a meno che Tudor

(con il nuovo preparatore Rogic) non decida di rilanciare Sepe come secondo. Dopo la sosta, rientrerà senz’altro Patric, quasi guarito dalla pubalgia a differenza di Rovella (ancora in dubbio), gli unici rimasti ad allenarsi in questi giorno di riposo a Formello. Dopo Marusic, Hysaj, Zaccagni, Isaksen e Vecino, anche Guendouzi ritrova la Nazionale: convocato dalla Francia al posto di Griezman.

Il Messaggero