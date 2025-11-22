Dele-Bashiru rientra in lista: a svelarlo è la Serie A

Dopo la notizia dell'operazione di Rovella per risolvere il problema della pubalgia era iniziata a circolare la voce del reintegro di Dele-Bashiru in lista prendendo il posto proprio del Numero Sei, dopo che il nigeriano si era infortunato nel derby.

Lo svela la Serie A…

A svelarlo e ad anticipare il comunicato ufficiale della Lazio è stata la Serie A, che sul proprio sito ha pubblicato quelli che saranno i nomi dietro la maglia con cui i giocatori scenderanno in campo. I calciatori infatti hanno scelto di un nome di una donna particolarmente importante nella propria vita e solcheranno i campi da gioco con quel nome sulle spalle a sostegno della campagna contro la violenza sulle donne.

Dele-Bashiru rientra in lista

Nel comunicato della Serie A nella voce Lazio, tra i giocatori della rosa presenzia anche Dele-Bashiru che domani sopra al suo numero sette ha scelto di applicare il nome Nada. In attesa dell'ufficialità da parte della Lazio, Dele-Bashiru ritorna in lista e a farne le spese sarà Rovella, che tornerà a disposizione solo a gennaio 2026 quando poi grazie al mercato aperto sarà possibile modificare nuovamente le liste senza sprecare slot.