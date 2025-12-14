LIVE

Women Live | Lazio-Parma 1-0: Piemonte sblocca la gara

Beniamino Civitelli

Beniamino Civitelli

Dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, la Lazio è alla ricerca di conferme ed altri punti per continuare un bellissimo cammino intrapreso. Sarà ora la volta del Parma che è volato a Roma per sfidare le biancocelesti di Gianluca Grassadonia al Mirko Fersini di Formello. 

Le formazioni ufficiali

Grassadonia
Grassadonia - LazioPress

LAZIO (3-5-2): Durante; Reyes, D`Auria, Connolly; Monnecchi, Castiello, Simonetti, Le Bihan, Oliviero; Visentin, Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karzcewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni.

All.: Gianluca Procopio


PARMA: Ceasar, Masu, Pondini, Pinther, Carranza, Distefano, Dominguez, Ambrosi, Uffren, Benedetti, Cox.

A disp.: Fabiano, Copetti, Rabot, Lonati, Cardona, Minuscoli, Quintero, Zamanian, Kajzba, Cissoko, Bertucci, Gueguen.

All.: Giovanni Valenti

Il Live del match

  • 77'
    injury
    injury

    Durante rimane a terra

    Staff sanitario in campo per soccorrere il portiere biancoceleste, problemi alla caviglia per Francesca Durante

  • 72'
    substitution
    substitution

    Sostituzione Parma

    Fuori: Pinther

    Dentro: Cardona

  • 68'
    substitution
    substitution

    Sostituzioni Parma

    Fuori: Real, Benedetti

    Dentro: Lonati Estevez

  • 63'
    whistle
    whistle

    DECISIONE CONFERMATA

    Dopo il consueto challenge chiamato con conseguente visita al monitor, l'arbitro assegna il gol alla Lazio

  • 60'
    goal
    goal

    GOOOOOOL LAZIOOOOOO

    Spunto di Oliviero sulla sinistra, cross in mezzo per Piemonte che sul primo pallo deve “solo” spingere in porta. È il settimo gol stagionale per lei!

  • 54'
    whistle
    whistle

    Decisione confermata

    L'arbitro annulla il gol confermando la decisione presa in campo

  • 53'
    whistle
    whistle

    ARBITRO AL MONITOR

    Il Parma chiama il challenge e manda l'arbitro al monitor

  • 52'
    whistle
    whistle

    GOL ANNULLATO AL PARMA

    Rete gialloblù dagli sviluppi di calcio di punizione revocato dall'arbitro per un fallo su Durante

  • 49'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ci prova Castiello dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa

  • 45'
    break_start
    break_start

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

  • 49'
    break_start
    break_start

    Termina il primo tempo

    Duplice fischio, tutte negli spogliatoi

  • 45'
    Share Link

    Tempo di recupero

    Decretati 4 minuti di recupero

  • 40'
    yellow_card
    yellow_card

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Baltrip-Reyes, trattenuta vistosa su Distefano

  • 38'
    Share Link

    SALVA SULLA LINEA OLIVIERO

    Salvataggio miracoloso di Oliviero sulla linea su Benedetti dopo che Durante aveva respinto inizialmente

  • 32'
    substitution
    substitution

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Monnecchi, Visentin

    Dentro: Benoit, Goldoni

  • 28'
    red_card
    red_card

    DECISIONE CONFERMATA

    Dopo la revisione al monitor, l'arbitro conferma il cartellino rosso, Simonetti diretta negli spogliatoi

  • 28'
    Share Link

    ARBITRO AL FVS

    Lazio che ora si gioca il challenge e manda l'arbitro al monitor

  • 27'
    red_card
    red_card

    ESPULSIONE LAZIO

    Cartellino rosso per Simonetti, scivolata con il piede che termina sulla caviglia di Benedetti

  • 26'
    red_card
    red_card

    Espulsione Parma

    Allontanato un membro dello staff del Parma

  • 24'
    whistle
    whistle

    NON C'È RIGORE

    Dopo la revisione al monitor l'arbitro conferma la sua decisione e non assegna rigore

  • 22'
    Share Link

    ARBITRO AL FVS

    Challenge richiesto dal Parma per un possibile fallo di mano del Parma, arbitro al monitor

  • 21'
    Share Link

    Occasione Parma

    Dominguez con la conclusione al volo in area, palla di poco a lato. Male Oliviero in copertura, ma la Lazio si salva

  • 20'
    corner_kick
    corner_kick

    Corner Parma

    Calcio d'angolo per i crociati, brava a spazzare però Piemonte

  • 18'
    Share Link

    Lazio con il pallino del gioco in mano

    È la Lazio a fare la partita in questa prima metà di gara

  • 13'
    whistle
    whistle

    L'arbitro richiama la panchina del Parma

    Proteste dall'allenatore Valenti dopo un fallo di Baltrip-Reyes, l'arbitro richiama all'ordine

  • 6'
    offside
    offside

    RIGORE REVOCATO ALLA LAZIO PER FUORIGIOCO

    Visentin salta il portiere, ma viene abbattuta: l'arbitro ferma però tutto per un offside sulla posizione di partenza della calciatrice biancoceleste.

  • 3'
    yellow_card
    yellow_card

    Ammonizione Parma

    Cartellino giallo per Distefano, bruttissimo fallo in scivolata, ha rischiato tanto qui la calciatrice con la sanzione che poteva essere ben più severa

  • 2'
    whistle
    whistle

    Calcio di punizione per la Lazio

    Simonetti in disimpegno tenta il lob morbido per liberarsi dal pressing, fallo di mano di Pondini

  • 1'
    match_started
    match_started

    Al via Lazio-Parma

    Fischio d'inizio di Parma-Lazio: muove il primo pallone di gioco la Lazio

  • Share Link

    A breve il fischio d'inizio

    Le squadre stanno scendendo in campo in questo istante

