Women Live | Lazio-Parma 1-0: Piemonte sblocca la gara
Dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, la Lazio è alla ricerca di conferme ed altri punti per continuare un bellissimo cammino intrapreso. Sarà ora la volta del Parma che è volato a Roma per sfidare le biancocelesti di Gianluca Grassadonia al Mirko Fersini di Formello.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (3-5-2): Durante; Reyes, D`Auria, Connolly; Monnecchi, Castiello, Simonetti, Le Bihan, Oliviero; Visentin, Piemonte.
A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karzcewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni.
All.: Gianluca Procopio
PARMA: Ceasar, Masu, Pondini, Pinther, Carranza, Distefano, Dominguez, Ambrosi, Uffren, Benedetti, Cox.
A disp.: Fabiano, Copetti, Rabot, Lonati, Cardona, Minuscoli, Quintero, Zamanian, Kajzba, Cissoko, Bertucci, Gueguen.
All.: Giovanni Valenti
Il Live del match
-
77'
Durante rimane a terra
Staff sanitario in campo per soccorrere il portiere biancoceleste, problemi alla caviglia per Francesca Durante
-
72'
Sostituzione Parma
Fuori: Pinther
Dentro: Cardona
-
68'
Sostituzioni Parma
Fuori: Real, Benedetti
Dentro: Lonati Estevez
-
63'
DECISIONE CONFERMATA
Dopo il consueto challenge chiamato con conseguente visita al monitor, l'arbitro assegna il gol alla Lazio
-
60'
GOOOOOOL LAZIOOOOOO
Spunto di Oliviero sulla sinistra, cross in mezzo per Piemonte che sul primo pallo deve “solo” spingere in porta. È il settimo gol stagionale per lei!
-
54'
Decisione confermata
L'arbitro annulla il gol confermando la decisione presa in campo
-
53'
ARBITRO AL MONITOR
Il Parma chiama il challenge e manda l'arbitro al monitor
-
52'
GOL ANNULLATO AL PARMA
Rete gialloblù dagli sviluppi di calcio di punizione revocato dall'arbitro per un fallo su Durante
-
49'
Occasione Lazio
Ci prova Castiello dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
-
49'
Termina il primo tempo
Duplice fischio, tutte negli spogliatoi
-
45'
Tempo di recupero
Decretati 4 minuti di recupero
-
40'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Baltrip-Reyes, trattenuta vistosa su Distefano
-
38'
SALVA SULLA LINEA OLIVIERO
Salvataggio miracoloso di Oliviero sulla linea su Benedetti dopo che Durante aveva respinto inizialmente
-
32'
Sostituzione Lazio
Fuori: Monnecchi, Visentin
Dentro: Benoit, Goldoni
-
28'
DECISIONE CONFERMATA
Dopo la revisione al monitor, l'arbitro conferma il cartellino rosso, Simonetti diretta negli spogliatoi
-
28'
ARBITRO AL FVS
Lazio che ora si gioca il challenge e manda l'arbitro al monitor
-
27'
ESPULSIONE LAZIO
Cartellino rosso per Simonetti, scivolata con il piede che termina sulla caviglia di Benedetti
-
26'
Espulsione Parma
Allontanato un membro dello staff del Parma
-
24'
NON C'È RIGORE
Dopo la revisione al monitor l'arbitro conferma la sua decisione e non assegna rigore
-
22'
ARBITRO AL FVS
Challenge richiesto dal Parma per un possibile fallo di mano del Parma, arbitro al monitor
-
21'
Occasione Parma
Dominguez con la conclusione al volo in area, palla di poco a lato. Male Oliviero in copertura, ma la Lazio si salva
-
20'
Corner Parma
Calcio d'angolo per i crociati, brava a spazzare però Piemonte
-
18'
Lazio con il pallino del gioco in mano
È la Lazio a fare la partita in questa prima metà di gara
-
13'
L'arbitro richiama la panchina del Parma
Proteste dall'allenatore Valenti dopo un fallo di Baltrip-Reyes, l'arbitro richiama all'ordine
-
6'
RIGORE REVOCATO ALLA LAZIO PER FUORIGIOCO
Visentin salta il portiere, ma viene abbattuta: l'arbitro ferma però tutto per un offside sulla posizione di partenza della calciatrice biancoceleste.
-
3'
Ammonizione Parma
Cartellino giallo per Distefano, bruttissimo fallo in scivolata, ha rischiato tanto qui la calciatrice con la sanzione che poteva essere ben più severa
-
2'
Calcio di punizione per la Lazio
Simonetti in disimpegno tenta il lob morbido per liberarsi dal pressing, fallo di mano di Pondini
-
1'
Al via Lazio-Parma
Fischio d'inizio di Parma-Lazio: muove il primo pallone di gioco la Lazio
-
A breve il fischio d'inizio
Le squadre stanno scendendo in campo in questo istante