Women Live | Lazio-Parma 1-0: Piemonte sblocca la gara

Dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, la Lazio è alla ricerca di conferme ed altri punti per continuare un bellissimo cammino intrapreso. Sarà ora la volta del Parma che è volato a Roma per sfidare le biancocelesti di Gianluca Grassadonia al Mirko Fersini di Formello.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Durante; Reyes, D`Auria, Connolly; Monnecchi, Castiello, Simonetti, Le Bihan, Oliviero; Visentin, Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karzcewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni.

All.: Gianluca Procopio



PARMA: Ceasar, Masu, Pondini, Pinther, Carranza, Distefano, Dominguez, Ambrosi, Uffren, Benedetti, Cox.

A disp.: Fabiano, Copetti, Rabot, Lonati, Cardona, Minuscoli, Quintero, Zamanian, Kajzba, Cissoko, Bertucci, Gueguen.

All.: Giovanni Valenti

Il Live del match