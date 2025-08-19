Serie A: tra gli acquisti più costosi ce ne è uno della Lazio dei primi anni 2000
E' proprio la Lazio ad essere al primo posto della classifica degli acquisti più costosi di calciatori spagnoli: ecco con chi.
Sul profilo social di Transfermarkt, è stata pubblicata la classifica dei calciatori spagnoli più costosi del maggior campionato italiano.
La prima posizione è abbastanza insolita perché riguarda un acquisto biancoceleste dei primi anni 2000: Gaizka Mendieta, arrivato dal Valencia per ben 48 milioni di euro.
La classifica
Ecco la classifica generale degli acquisti:
- Lazio: Mendieta, per 48 milioni di euro.
- Napoli: Ruiz, per 30 milioni di euro.
- Roma: Pau Lopez, per 23,5 milioni di euro.
- Como: Rodriguez, per 22.5 milioni di euro.
- Milan: Castillejo, per 21.3 milioni di euro.
- Juventus: Morata, per 20 milioni di euro.
- Milan: José Mari, per 19 milioni di euro.
- Napoli: Gutiérrez, per 18 milioni di euro.
- Udinese: Deulofeu, per 17 milioni di euro.