Serie A: tra gli acquisti più costosi ce ne è uno della Lazio dei primi anni 2000

E' proprio la Lazio ad essere al primo posto della classifica degli acquisti più costosi di calciatori spagnoli: ecco con chi.

Simona Nicoli /
pallone da calcio
pallone da calcio

Sul profilo social di Transfermarkt, è stata pubblicata la classifica dei calciatori spagnoli più costosi del maggior campionato italiano.

La prima posizione è abbastanza insolita perché riguarda un acquisto biancoceleste dei primi anni 2000: Gaizka Mendieta, arrivato dal Valencia per ben 48 milioni di euro.

Grazia Neri/ALLSPORT via OneFootball
Grazia Neri/ALLSPORT via OneFootball

La classifica

Ecco la classifica generale degli acquisti:

  1. Lazio: Mendieta, per 48 milioni di euro.
  2. Napoli: Ruiz, per 30 milioni di euro.
  3. Roma: Pau Lopez, per 23,5 milioni di euro.
  4. Como: Rodriguez, per 22.5 milioni di euro.
  5. Milan: Castillejo, per 21.3 milioni di euro.
  6. Juventus: Morata, per 20 milioni di euro.
  7. Milan: José Mari, per 19 milioni di euro.
  8. Napoli: Gutiérrez, per 18 milioni di euro.
  9. Udinese: Deulofeu, per 17 milioni di euro.

Il post

