Il Messaggero | Caos ritiro ad Auronzo: il comune pensa alla rescissione del contratto

Come riporta il Messaggero, il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore è a forte rischio. Teoricamente la presenza della Lazio nel paesino delle Tre Cime di Lavaredo è prevista fino al 2025, in pratica si rischia una battaglia legale. Nonostante le firme già depositate e un accordo di 300mila euro, il comune starebbe pensando a una rescissione unilaterale del contratto poiché la struttura prevista per ospitare la Lazio, il solito Albergo Auronzo, non è a disposizione. La Media Sport Event, che organizza il ritiro biancoceleste, al contrario, precisa che l'albergo verrà consegnato il 29 aprile al nuovo proprietario e che aprirà il giorno seguente, dunque il problema non sussisterebbe.