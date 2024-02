Recuperi 21° giornata | Napoli a valanga sul Sassuolo, agganciata la Lazio in classifica

La sfida tra Sassuolo e Napoli, valida per il recupero della 21ª giornata e precedentemente posticipata a causa della Supercoppa in Arabia Saudita, si è appena conclusa. I campioni d’Italia in carica, guidati da Calzona, hanno dominato l'incontro schiantando il Sassuolo con un netto 6-1. Questo risultato ha conseguenze serie per i neroverdi, che si trovano ora ufficialmente in zona retrocessione: 18° posto e 26 punti in classifica.

Il debutto ufficiale di Bicego sulla panchina del Sassuolo non è stato certo entusiasmante. Dopo l'esonero di Dionisi in settimana, Bicego è stato promosso dalla Primavera a capo della prima squadra. Tuttavia, il suo inizio è stato a dir poco complicato.

La sua squadra era subito riuscita a trovare il vantaggio con Racic al 17’ del primo tempo, salvo poi dover subire una furia partenopea che si è abbattuta sul Mapei Stadium: prima Rahmani (29’), poi un triplo Osimhen (31’, 41’, 47’) e infine un doppio Kvara (51’, 75’) hanno tritato i padroni di casa. Game, set, match.

Il Napoli invece, grazie a questa vittoria schiacciante, si porta al 9° posto in classifica agganciando la Lazio a 40 punti.