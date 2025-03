Primavera Live | Sassuolo-Lazio 1-1: che beffa! Pareggio su rigore al 92'

Torna in campo la Lazio Primavera per la seconda trasferta consecutiva cui sono chiamati i ragazzi di Sergio Pirozzi, dopo la vittoria di lunedì scorso allo scadere contro il Genoa grazie alla magica doppietta di Milani, quest'oggi i biancocelesti si preparano ad affrontare il Sassuolo, campione in carica, per la 28° giornata di Campionato Primavera 1.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti G., Di Bitonto, Knezovic, Daldum, Weiss, Lopes, Minta, Barani, Frangella, Parlato. A disp: Viganò, Mazzetti, Benvenuti T., Macchioni, Seminari, Moriano, Sandro, Negri, Tomsa, Cardascio, Vedovati. All: Bigica.

LAZIO: Renzetti, Bordon R., Bordon F., Di Tommaso, D’Agostini, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Zazza, Milani. A disp: Bosi, Ferrari, Gelli, Munoz, Sulejmani, Balde, Marinaj, Ciucci, Karsenty, Santagostino. All: Pirozzi.

Il live di Sassuolo-Lazio Primavera