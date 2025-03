Women Live | Lazio-Sampdoria 3-0: tris per le biancocelesti

Terminata la prima fase di campionato per la regular season, in cui si sono determinate le squadre che lotteranno per la poule scudetto e la poule salvezza, in questa seconda fase si affronteranno tutte le dieci squadre del campionato italiano femminile, ma divise in due poule. A contendersi il titolo e i tre posti per la UEFA Champions League ci sono Juventus, Inter, Roma, Fiorentina e Milan.

Per la poule salvezza si sfideranno le ultime cinque squadre della classifica: il Como, la Lazio Women, il Sassuolo, il Napoli e la Sampdoria. Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti.

Dopo la pausa per gli impegno in Nazionale, torna la Serie A femminile. Per questa prima giornata, la Lazio ospiterà allo Stadio Mirko Fersini di Formello la Sampdoria alle ore 12:30, mentre il Napoli affronterà il Sassuolo domenica allo stesso orario, per questo turno riposa invece il Como.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Sampdoria

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Eriksen, Connolly, D'Auria; Oliviero, Simonetti, Benoit, Zanoli; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Kayan, Yang, Martinovic, Castiello, Goldoni, Pizzi, Scarumuzzi, Pizzi, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Larsen; Panzeri, Re, Pisani; Pittaccio, Colombo, Fallico, Bertucci; Arcangeli, Pellegrino Cimò; Baldi. A disposizione: Nespolo, Nano, Evans, Heroum, Burbassi, Rodrigues, Zilli, Barbieri. Allenatore: Fabrizio Casazza.

La designazione arbitrale

Arbitro: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

Assistenti: Pierpaolo Vitale - Alfonso Rocco Rosania

IV ufficiale: Christian De Angelis

Il live del match tra Lazio e Sampdoria