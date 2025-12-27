17° Serie A Live | Udinese-Lazio 1-1: termina il match

Ginevra Sforza /

Ginevra Sforza /

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la 17° giornata di Serie A, dove la Lazio farà visita all'Udinese.

Le formazioni ufficiali di Udinese e Lazio

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miler. All.: Kosta Runjaić 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Farcomeni, Castellanos, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)

Assistenti: Baccini - Fontemurato

IV ufficiale: Ayroldi

VAR: Gariglio

AVAR: Chiffi

Il live del match tra Udinese e Lazio

  • 95'
    whistle
    whistle

    Finisce qui!

    Termina in parità il match tra Udinese e Lazio: tante tensioni al Bluenergy Stadium a pochi istanti dal triplice fischio a seguito della convalidazione della rete bianconera

  • 95'
    whistle
    whistle

    Gol convalidato

    Rete convalidata dal direttore di gara nonostante l'evidente tocco di mano del giocatore bianconero

  • 95'
    whistle
    whistle

    Check in progress

    Possibile annullamento del goal per un tocco di mano di Davis 

  • 95'
    whistle
    whistle

    Gol Udinese

    È Davis a siglare la rete del pareggio con un gol sul secondo palo, battendo Provedel

  • 92'
    whistle
    whistle

    Miracolo di Padelli

    Grandissima parata di Padelli su tiro di Isaksen a tu per tu con il portiere: il danese punta il secondo palo, ma l'estremo difensore bianconero intercetta e la sfera finisce sul fondo 

  • 90'
    whistle
    whistle

    Recupero secondo tempo

    Cinque minuti di recupero per la seconda frazione di gioco

  • 88'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Vecino per un fallo ai danni di Piotrowski

  • 87'
    substitution
    substitution

    Sostituzione Lazio

    IN Gila e Lazzari OUT Provstgaard e Pellegrini

  • 86'
    substitution
    substitution

    Triplo cambio per l'Udinese

    IN Palma, Buksa e Miller OUT Zanoli, Karlstrom e Kabasele

  • 83'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Pellegrini ai danni di Zaniolo, calcio di punizione a favore dell'Udinese al limite dell'area

  • 80'
    whistle
    whistle

    Cambio per la Lazio

    IN Isaksen OUT Cancellieri

  • 79'
    whistle
    whistle

    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Vecino la sblocca su cross di Cancellieri, il numero 5 biancoceleste mette dentro l'1-0 sorprendendo Padelli 

  • 77'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Karlstrom per un fallo ai danni di Belahyane

  • 74'
    whistle
    whistle

    Provedel salva la Lazio

    Davis pericolosissimo, ma Provedel si fa trovare pronto e spazza l'occasione dell'Udinese 

  • 73'
    substitution
    substitution

    Cambio Lazio

    IN Castellanos OUT Noslin

  • 73'
    whistle
    whistle

    Check over

    Nulla per il Var

  • 73'
    whistle
    whistle

    Check in progress

    Possibile rigore per l'Udinese per le proteste da parte dei padroni di casa per un tocco di mano di Gila su cross di Kamara

     

  • 70'
    whistle
    whistle

    Fallo su Marusic in area

    Marusic cade in area di rigore, ma Colombo lascia correre e non segnala un possibile penalty

  • 68'
    whistle
    whistle

    Chance per la Lazio

    Ancora Cancellieri, Padelli blocca senza difficoltà

  • 65'
    substitution
    substitution

    Cambio forzato Udinese

    IN Kamara OUT Bertola

  • 63'
    whistle
    whistle

    Gioco fermo

    Bertola a terra

  • 50'
    yellow_card
    yellow_card

    Ci prova Cancellieri

    Sprint sulla fascia di Cancellieri, che prova un tiro sul secondo palo. Conclusione fuori

  • 50'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Kabasele per proteste

  • 50'
    whistle
    whistle

    Gioco fermo

    Zanoli a terra per un contatto con Pellegrini

  • 46'
    whistle
    whistle

    Al via la seconda frazione di gioco

    Comincia il secondo tempo tra Udinese e Lazio

  • 47'
    whistle
    whistle

    Fine primo tempo

    Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Udinese e Lazio: Noslin il più incisivo e propositivo di questa prima parte

     

  • 47'
    whistle
    whistle

    Noslin spreca ancora

    Occasione preziosa per i biancocelesti ancora con Noslin, l'olandese non centra la porta e conquista il corner

  • 45'
    whistle
    whistle

    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero concessi per la prima frazione di gioco

  • 42'
    whistle
    whistle

    La Lazio spreca

    Conclusione altissima di Noslin da fuori area

  • 39'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Ekkelenkamp

  • 25'
    whistle
    whistle

    Chance per l'Udinese con Zaniolo

    Occasione pericolosa di Zaniolo, vicinissimo a sbloccare le marcature, conclusione sul fondo

  • 13'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Cataldi per un fallo ai danni di Piotrowski

  • 12'
    yellow_card
    yellow_card

    Cartellino giallo

    Ammonito Zaniolo per un fallo ai danni di Cancellieri

  • 7'
    match_started
    match_started

    Palo di Noslin

    Noslin a un passo dal goal: tiro da fuoriarea dell'olandese, ma è il palo a negare la rete e a salvare l'Udinese

  • 1'
    match_started
    match_started

    Inizia la sfida!

    Al via al match tra Udinese e Lazio

