17° Serie A Live | Udinese-Lazio 1-1: termina il match
Tutto pronto per la 17° giornata di Serie A: segui il live tra Udinese e Lazio
Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la 17° giornata di Serie A, dove la Lazio farà visita all'Udinese.
Le formazioni ufficiali di Udinese e Lazio
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miler. All.: Kosta Runjaić
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Farcomeni, Castellanos, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)
Assistenti: Baccini - Fontemurato
IV ufficiale: Ayroldi
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi
Il live del match tra Udinese e Lazio
-
95'
Finisce qui!
Termina in parità il match tra Udinese e Lazio: tante tensioni al Bluenergy Stadium a pochi istanti dal triplice fischio a seguito della convalidazione della rete bianconera
-
95'
Gol convalidato
Rete convalidata dal direttore di gara nonostante l'evidente tocco di mano del giocatore bianconero
-
95'
Check in progress
Possibile annullamento del goal per un tocco di mano di Davis
-
95'
Gol Udinese
È Davis a siglare la rete del pareggio con un gol sul secondo palo, battendo Provedel
-
92'
Miracolo di Padelli
Grandissima parata di Padelli su tiro di Isaksen a tu per tu con il portiere: il danese punta il secondo palo, ma l'estremo difensore bianconero intercetta e la sfera finisce sul fondo
-
90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti di recupero per la seconda frazione di gioco
-
88'
Cartellino giallo
Ammonito Vecino per un fallo ai danni di Piotrowski
-
87'
Sostituzione Lazio
IN Gila e Lazzari OUT Provstgaard e Pellegrini
-
86'
Triplo cambio per l'Udinese
IN Palma, Buksa e Miller OUT Zanoli, Karlstrom e Kabasele
-
83'
Cartellino giallo
Ammonito Pellegrini ai danni di Zaniolo, calcio di punizione a favore dell'Udinese al limite dell'area
-
80'
Cambio per la Lazio
IN Isaksen OUT Cancellieri
-
79'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Vecino la sblocca su cross di Cancellieri, il numero 5 biancoceleste mette dentro l'1-0 sorprendendo Padelli
-
77'
Cartellino giallo
Ammonito Karlstrom per un fallo ai danni di Belahyane
-
74'
Provedel salva la Lazio
Davis pericolosissimo, ma Provedel si fa trovare pronto e spazza l'occasione dell'Udinese
-
73'
Cambio Lazio
IN Castellanos OUT Noslin
-
73'
Check over
Nulla per il Var
-
73'
Check in progress
Possibile rigore per l'Udinese per le proteste da parte dei padroni di casa per un tocco di mano di Gila su cross di Kamara
-
70'
Fallo su Marusic in area
Marusic cade in area di rigore, ma Colombo lascia correre e non segnala un possibile penalty
-
68'
Chance per la Lazio
Ancora Cancellieri, Padelli blocca senza difficoltà
-
65'
Cambio forzato Udinese
IN Kamara OUT Bertola
-
63'
Gioco fermo
Bertola a terra
-
50'
Ci prova Cancellieri
Sprint sulla fascia di Cancellieri, che prova un tiro sul secondo palo. Conclusione fuori
-
50'
Cartellino giallo
Ammonito Kabasele per proteste
-
50'
Gioco fermo
Zanoli a terra per un contatto con Pellegrini
-
46'
Al via la seconda frazione di gioco
Comincia il secondo tempo tra Udinese e Lazio
-
47'
Fine primo tempo
Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Udinese e Lazio: Noslin il più incisivo e propositivo di questa prima parte
-
47'
Noslin spreca ancora
Occasione preziosa per i biancocelesti ancora con Noslin, l'olandese non centra la porta e conquista il corner
-
45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero concessi per la prima frazione di gioco
-
42'
La Lazio spreca
Conclusione altissima di Noslin da fuori area
-
39'
Cartellino giallo
Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Ekkelenkamp
-
25'
Chance per l'Udinese con Zaniolo
Occasione pericolosa di Zaniolo, vicinissimo a sbloccare le marcature, conclusione sul fondo
-
13'
Cartellino giallo
Ammonito Cataldi per un fallo ai danni di Piotrowski
-
12'
Cartellino giallo
Ammonito Zaniolo per un fallo ai danni di Cancellieri
-
7'
Palo di Noslin
Noslin a un passo dal goal: tiro da fuoriarea dell'olandese, ma è il palo a negare la rete e a salvare l'Udinese
-
1'
Inizia la sfida!
Al via al match tra Udinese e Lazio