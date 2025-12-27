Udinese-Lazio, che fisicità i friulani nel match di oggi

E' iniziata da circa 20 minuti la partita al BluEnergy stadium di Udine. Ad affrontarsi per la 17sima giornata del campionato di serie A ci sono Udinese e Lazio ed è il match delle 18 di sabato pomeriggio. Due squadre in cerca di punti dopo l'ultimo risultato incassato, sicuramente deludente ambo le parti. Gli uomini di Maurizio Sarri non sono andati oltre il pareggio in casa contro la Cremonese ( 0-0 ) mentre l'Udinese ha incassato ben 5 reti a Firenze contro la Fiorentina. Oggi un dettaglio sta avvantaggiando i friulani in questi primi minuti ma i capitolini stanno di conseguenza prendendo le misure e giocando di conseguenza.

Il dato

C'è un dato che si sta imponendo sul rettangolo verde e che riguarda la squadra di casa. L'Udinese infatti sta dominando da un punto di vista, ovvero la fisicità. Gli undici schierati da Runjaic non vanno sotto i 180 centimetri di altezza, un dato numerico che si sta notando nei contrasti e in tutte le giocate che riguardano la fisicità in campo.

Le formazioni in campo

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.Runjaic

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri