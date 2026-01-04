18° SERIE A | LIVE LAZIO-NAPOLI 0-2

LIVE
14' Spinazzola, 32' Rrahmani
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
Le scelte di Conte
Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Elmas
38'
Traversa Napoli
Elmas fa tremare il legno sopra Provedel
32'
Raddoppio Napoli
Punizione di Politano, Rrahmani la spinge di testa in rete
28'
Lazio macchinosa
Il Napoli sembra avere la partita in pugno. La Lazio non riesce a superare la propria metà di campo
14'
Gol Napoli
Spinazzola lascviato da solo di colpire col piattone
1'
PARTITI!!!
Calcio d'inizio affidato al Napoli