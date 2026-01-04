18° SERIE A | LIVE LAZIO-NAPOLI 0-2

LIVE

14' Spinazzola, 32' Rrahmani

Patrizio Pasqualini /

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le scelte di Conte

Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Elmas

  • 38'
    Share Link

    Traversa Napoli

    Elmas fa tremare il legno sopra Provedel

  • 32'
    goal
    Share Link

    Raddoppio Napoli

    Punizione di Politano, Rrahmani la spinge di testa in rete

  • 28'
    Share Link

    Lazio macchinosa

    Il Napoli sembra avere la partita in pugno. La Lazio non riesce a superare la propria metà di campo

  • 14'
    Share Link

    Gol Napoli

    Spinazzola lascviato da solo di colpire col piattone

  • 1'
    Share Link

    PARTITI!!!

    Calcio d'inizio affidato al Napoli

