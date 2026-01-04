Lazio-Napoli, solita coreografia da brividi dei biancocelesti

Pochi istanti e parte la sfida tra Lazio e Napoli. Gli uomini di Maurizio Sarri cercando punti per tornare nella zona che conta, quella che rappresenta una qualificazione europea. Dall'altra parte la squadra di Antonio Conte che deve difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. Tutto è pronto e la curva Nord con i distinti condiscono questo big match con la solita coreografia mozzafiato.

La coreografia

Un sapore vintage che richiama la storia del passato delle coreografie della Lazio ( spettacolo andato in scena in curva nord negli anni 90 ). Dopotutto parliamo del club romano che rappresenta tradizione e storia della capitale ed il richiamo con il passato non manca mai. Una immensa sciarpa con i colori laziali e delle mani che la sostengono. Anche stavolta i soliti ed unici brividi che il popolo laziale sa offrire.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte.