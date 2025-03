Primavera Live | Lazio-Udinese: 2-0: doppietta di D'Agostini

La sconfitta a Verona contro l'Hellas nell'ultima giornata prima della sosta ha complicato i piani della squadra allenata da Sergio Pirozzi in ottica Playoff. I biancocelesti attualmente si trovano ottavi con 44 punti a sette lunghezze di distanza dal Milan, sesto, che occupa l'ultima casella valida per giocarsi poi lo Scudetto. La matematica ancora non condanna la Lazio e servirà un finale di stagione all'altezza per centrare i playoff.

Quest'oggi la Lazio ospita allo Stadio Mirko Fersini di Formello il fanalino di coda di questo Campionato Primavera 1: l'Udinese. Serviranno i tre punti per continuare a sperare in un posto per i Playoff Scudetto 2024/25. Ad osservare il match ci sarà anche la squadra Special For “La Lepre e la Tartaruga” invitata dal Presidente Lotito.

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Bosi, Nazzaro, F. Bordon, Di Tommaso, D`Agostini, Munoz, Bordoni, Serra, Farcomeni, Zazza, Milani.

A disp.: Giacomone, Ferrari, R. Bordon, Petta, Gelli, Sulejmani, Montano, Marinaj, Battisti, Karsenty, Santagostino.

All.: Sergio Pirozzi



UDINESE: Kristancig, Lazzaro, Bozza, Del Pino, Cosentino, Busolini, Conti, Dal Vi, Vinciati, El Bouradi, Marello.

A disp.: Cassin, Owusu, Shpuza, Polvar, Cella, Xhavara, Severino, Landolfo.

All.: Igor Bubnjic

Arbitro: Antonio Di Reda (sez. Molfetta)

Il Live del match