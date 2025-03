Claudio Lotito ospite al Corso da Team Manager dell'AS Luiss

Roma, 28 marzo 2025 – Il Presidente della S.S. Lazio e Senatore della Repubblica, Claudio Lotito, è stato oggi ospite al Corso da Team Manager organizzato dall'Associazione Sportiva Luiss. La sua partecipazione, giunta dopo quella del 2017, ha offerto un'opportunità unica per gli studenti del corso di apprendere direttamente da una delle figure più influenti nel panorama sportivo italiano. Durante la sua lezione, Lotito ha condiviso il suo bagaglio di esperienze e competenze acquisite in anni di carriera, incentrando il suo intervento su aspetti cruciali della gestione sportiva, tra cui: pianificazione, organizzazione, leadership e gestione dei conflitti.

Una formazione completa per il futuro del calcio

Questi elementi, ha sottolineato Lotito, sono essenziali per il successo di una squadra di alto livello, sia dentro che fuori dal campo. Il Corso da Team Manager, giunto alla sua XII edizione, è stato inaugurato lo scorso febbraio alla presenza di Giorgio Chiellini, Head of Associations Relations Football della Juventus FC ed ex calciatore della Nazionale italiana. Il corso è pensato esclusivamente per gli studenti dei corsi di laurea triennali Luiss e offre una preparazione altamente qualificata per ricoprire il ruolo di Team Manager all’interno dell’AS Luiss.

Una storia di successo: oltre 1.000 studenti formati

Dal 2014 ad oggi, il programma ha formato più di 1.000 studenti, fornendo loro competenze manageriali nel settore sportivo e offrendo un'esperienza diretta nella gestione di un gruppo squadra. Le soft skills acquisite durante il corso sono fondamentali per la guida di un team a qualsiasi livello, contribuendo alla crescita professionale degli studenti e al loro inserimento nel mondo del lavoro.