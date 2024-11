CONFERENZA BONATO (DS Cagliari) | "Direzione di gara a senso unico…"

Si chiude l'11° giornata di Serie A ENILIVE con la vittoria della Lazio ai danni del Cagliari per 2-1 grazie alle reti di Dia e Zaccagni. I sardi terminano poi la partita in 9 per le espulsioni di Mina e Adopo.

Al termine della sfida tra Lazio e Cagliari è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico Nereo Bonato (DS del Cagliari), per commentare la sconfitta e le decisioni arbitrali non particolarmente digerite.

Le parole in conferenza stampa di dopo Lazio-Cagliari

Errori arbitrali?

La mia presenza è dovuta dal fatto che la gestione della gara è stata penalizzante soprattutto nella gestione dei cartellini, già dopo il primo tempo eravamo con 4 cartellini gialli. Il rigore meriterebbe grande attenzione e le doppie ammonizioni di Mina e Adopo ci penalizzano. Il giudice di gara il fallo di Mina non l'ha visto ed ha ammonito il giocatore che ha portato poi all'ammonizione di Adopo. Servirebbe da parte della classe arbitrale un comportamento di lucidità perché le decisioni influiscono anche nel futuro. Sotto l'aspetto tecnico la squadra ha fatto un'ottima prestazione contro una squadra in salute. Va sottolineata la prestazione e la volontà della squadra perchè ha dato un buon segnale

Si poteva fare qualcosa di più?

Dobbiamo crescere e limitare qualche errore, ma dopo un inizio complicato abbiamo avuto una fase positiva. questo non ci deve penalizzare. Le partite in Serie A sono complicatissime. Dà fastidio essere penalizzati perchè anche i ragazzi si sentono penalizzati e in questo momento era giusto con pacatezza sottolineare questi errori. LA gestione della gara sembrava indirizzata, è stata una sequenza di episodi che sembravano fossero indirizzati. C'è malcontento.

Umore dello spogliatoio e del mister

C'è rammarico e questo deve essere uno sprono per le gare future, c'è amarezza perchè le prossime gare le affronteremo senza due giocatori importanti. Erano situazioni che potevano essere gestite in maniera diversa. I ragazzi erano nervosi e arrabbiati ma sono rientrato nello spogliatoio con grande educazione perché è questo che chiediamo.

Scuffet?

Quando si gioco si fanno delle prodezze e gli errori, la palla con il campo bagnato è schizzata, questo episodio rientra nella sfera degli errori possibili. Nel caso del portiere gli errori costano il gol, ma la squadra aveva avuto una grande reazione. Strada facendo poteva essere una gara insidiosa per la Lazio. Il rigore non è lampante e le doppie ammonizioni hanno influenzato

Mercato in attacco?