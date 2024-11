Lazio-Cagliari, in ricordo di Vincenzo D'Amico

È ormai passato più di un anno dalla scomparsa di Vincenzo D'Amico, che l'1 luglio 2023 si è spento a Roma all'età di 68 anni.

Vincenzo storia della Lazio

D'Amico, che aveva la Lazio cucita sul cuore fin dal 1970, anno in cui entrò nelle giovanili biancocelesti, ha costruito una carriera interamente legata a questi colori oltre a una breve parentesi al Torino, collezionando 338 presenze e 51 gol con l’aquila sul petto.

Domani sarebbero stati 70: il ricordo della Lazio per D'Amico

Domani, 5 novembre, sarebbe stato il suo settantesimo compleanno, e la Lazio ha deciso di omaggiare questa storica bandiera con un video trasmesso sugli schermi dello stadio durante il prepartita di Lazio-Cagliari. Un momento toccante per tutti i tifosi biancocelesti e non solo. In memoria di Vincenzo D'Amico.