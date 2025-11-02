Primavera Live | Lazio-Milan 1-1: Scotti risponde a Munoz
Dopo l'impegno infrasettimanale in Coppa Italia che ha visto la Lazio superare il Vicenza per 2-1 conquistando così i 16esimi di finale, per i ragazzi di mister Punzi è tempo di tornare a misurarsi con il Campionato Primavera 1. Allo Stadio Mirko Fersini di Formello, la Lazio Primavera ospita il Milan per la sfida valevole per la decima giornata di campionato.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordon, Santagostino Baldi, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes.
A disp.: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Calvani, Carbone, Pernaselci, Curzi
All.: Francesco Punzi
MILAN: Bianchi, Tartaglia, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse.
A disp.: Doneda, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Catalano, Petrone, Angelicchio, Vechiu.
All.: Giovanni Renna
Il Live del match
-
20'
Spinge ora il Milan
Tartaglia imbuca Ossola in area che con un tiro-cross impensierisce la retroguardia biancoceleste. Soffre ora la Lazio, mentre spinge il Milan.
-
16'
Gol Milan
Scotti si coordina in area e di testa la gira in rete, complice Bosi che si fa sorprendere sul suo palo di competenza. Torna in equilibrio il risultato a Formello.
-
14'
Occasione Milan
Scotti tutto solo stacca in area, tempismo non perfetto però e la palla finisce al di sopra della porta difesa da Bosi
-
12'
Punizione Milan
Calcio piazzato interessante per il Milan che andrà al cross in area
-
8'
GOOOOOOOL LAZIOOOOOOOO
Sulejmani lavora al limite dell'area per Munoz che in area dopo un dribbling scarica il tiro potente sotto la traversa. Lazio avanti.
-
6'
Occasione Milan
Azione rapida e di qualità del Milan con Plazzotta che si libera per il tiro, palla deviata sarà un calcio d'angolo
-
2'
Occasione sprecata
Non ottimizzano il corner i biancocelesti con la palla che attraversa tutta l'area senza diventare pericolosa
-
2'
Corner Lazio
Guadagna un calcio d'angolo la Lazio grazie alla discesa di Ferrari
-
1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco il Milan