Primavera Live | Lazio-Milan 1-1: Scotti risponde a Munoz

Beniamino Civitelli /
matchday lazio primavera & femminile
Dopo l'impegno infrasettimanale in Coppa Italia che ha visto la Lazio superare il Vicenza per 2-1 conquistando così i 16esimi di finale, per i ragazzi di mister Punzi è tempo di tornare a misurarsi con il Campionato Primavera 1. Allo Stadio Mirko Fersini di Formello, la Lazio Primavera ospita il Milan per la sfida valevole per la decima giornata di campionato.

Segui il live del match fra Lazio e Milan primavera qui su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

Sana Fernandes

LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordon, Santagostino Baldi, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Calvani, Carbone, Pernaselci, Curzi

All.: Francesco Punzi

MILAN: Bianchi, Tartaglia, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse.

A disp.: Doneda, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Catalano, Petrone, Angelicchio, Vechiu.

All.: Giovanni Renna

Il Live del match

  • 20'
    Spinge ora il Milan

    Tartaglia imbuca Ossola in area che con un tiro-cross impensierisce la retroguardia biancoceleste. Soffre ora la Lazio, mentre spinge il Milan.

  • 16'
    goal
    Gol Milan

    Scotti si coordina in area e di testa la gira in rete, complice Bosi che si fa sorprendere sul suo palo di competenza. Torna in equilibrio il risultato a Formello.

  • 14'
    Occasione Milan

    Scotti tutto solo stacca in area, tempismo non perfetto però e la palla finisce al di sopra della porta difesa da Bosi

  • 12'
    whistle
    Punizione Milan

    Calcio piazzato interessante per il Milan che andrà al cross in area

  • 8'
    goal
    GOOOOOOOL LAZIOOOOOOOO

    Sulejmani lavora al limite dell'area per Munoz che in area dopo un dribbling scarica il tiro potente sotto la traversa. Lazio avanti.

  • 6'
    Occasione Milan

    Azione rapida e di qualità del Milan con Plazzotta che si libera per il tiro, palla deviata sarà un calcio d'angolo

  • 2'
    corner_kick
    Occasione sprecata

    Non ottimizzano il corner i biancocelesti con la palla che attraversa tutta l'area senza diventare pericolosa

  • 2'
    corner_kick
    Corner Lazio

    Guadagna un calcio d'angolo la Lazio grazie alla discesa di Ferrari

     

  • 1'
    match_started
    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco il Milan

     

