Dia: "Ci aspetta una gara dura. Nonostante un problema alla caviglia…"

Sarà la sfida tra Lazio e Cagliari in programma domani sera allo Stadio Olimpico a chiudere la decima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal pareggio in trasferta contro il Pisa, risultato che ha evidenziato una buona solidità difensiva, ma una scarsa concretezza in fase di realizzazione. Gli attaccanti della Lazio già da domani sera sono chiamati al riscatto.

L'attaccante biancoceleste, Boulaye Dia, è intervenuto ai microfoni del Match Program di LSC per presentare Lazio-Cagliari.

Come arriva la Lazio alla partita contro il Cagliari?

Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il pari di Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juventus ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi.

Che partita sarà contro una squadra che probabilmente lascerà pochi spazi?

Ci aspetta una gara dura, il Cagliari dietro è solido e concede poco. I rossoblù lottano per la salvezza e cercano punti: sarà fondamentale iniziare bene per sbloccarla subito.

Rispetto allo scorso anno, la Lazio è più solida dietro ma segna di meno.

Cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e portare più pericoli possibili nell'area avversaria, cosa che purtroppo in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti.

Come ti senti? Finora hai spesso stretto i denti giocando molto.

Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite.

Il pensiero della Coppa d'Africa è uno stimolo in più?