Primavera Live | Lazio-Milan 1-1: termina il match
Segui il live del match fra Lazio e Milan primavera qui su LazioPress.it
Dopo l'impegno infrasettimanale in Coppa Italia che ha visto la Lazio superare il Vicenza per 2-1 conquistando così i 16esimi di finale, per i ragazzi di mister Punzi è tempo di tornare a misurarsi con il Campionato Primavera 1. Allo Stadio Mirko Fersini di Formello, la Lazio Primavera ospita il Milan per la sfida valevole per la decima giornata di campionato.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordon, Santagostino Baldi, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes.
A disp.: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Calvani, Carbone, Pernaselci, Curzi
All.: Francesco Punzi
MILAN: Bianchi, Tartaglia, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse.
A disp.: Doneda, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Catalano, Petrone, Angelicchio, Vechiu.
All.: Giovanni Renna
Il Live del match
-
96'
Termina il match
Finisce 1-1 tra Lazio e Milan. Accade tutto nel primo tempo con Scotti che risponde a Munoz e Bosi para anche il rigore
-
93'
Gioco molto frammentato
Non si è praticamente mai giocato in questo recupero tra crampi e interruzioni di gioco
-
90'
Tempo addizionale
Saranno 4 i minuti ancora da giocare prima del triplice fischio
-
82'
Sostituzione Lazio
Fuori: Sulejmani
Dentro: Iorio
-
82'
Sostituzione Milan
Fuori: Tartaglia, Nolli
Dentro: Vechiu, Seedorf
-
78'
Sostituzione Milan
Fuori: Cisse
Dentro: Angelicchio
-
76'
Miracolo del portiere del Milan
Cross di Montano per Pernaselci che a botta sicura si vede negare il gol da un riflesso felino di Bianchi
-
75'
Sostituzione Milan
Fuori: Plazzotta
Dentro: Di Siena
-
72'
Ammonizione Milan
Cartellino giallo per Plazzotta, intervento in ritardo su Gelli
-
70'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Munoz, Sana Fernandes
Dentro: Montano, Marinaj
-
63'
GOL ANNULLATO AL MILAN
Ossola va al tiro-cross con la palla che sorprende Bosi e finisce sul palo. Tartaglia in tap-in spinge in rete ma l'arbitro fischia il fuorigioco e annulla il gol
-
59'
Sostituzione Lazio
Fuori: Canali
Dentro: Canali
-
54'
Occasione Milan
Mancioppi si libera e serve Scotti che dal limite va alla conclusione non trovando però lo specchio
-
47'
Resta a terra Sana Fernandes
Dopo un contrasto con Mancioppi, Sana Fernades resta a terra ma sembra comunque in grado di continuare
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ciucci
Dentro: Pernaselci
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
-
45'
Termina il primo tempo
45' scoppiettanti, due gol ed un rigore parato. Appuntamento tra un quarto d'ora per la ripresa
-
44'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bosi che aveva disturbato Mancioppi
-
42'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordoni, autore del fallo che ha causato il penalty
-
42'
BOSI PARA IL RIGOREEEEEE
Mancioppi calcia centrale e Bosi con il piede respinge il penalty
-
39'
Rigore per il Milan
Bordoni atterra in area Mancioppi, per l'arbitro non ci sono dubbi sarà rigore
-
36'
Occasione Lazio ma è fuorigioco
Azione manovrata della Lazio che da sinistra a destra trova il cross per Ferrari, che va alla conclusione ma è partito in offside
-
34'
Respinge la Lazio
Plazzotta tira sulla barriera posizionata da Bosi
-
33'
Punizione da ottima posizione per il Milan
Calcio piazzato dal limite per i rossoneri
-
31'
Occasione Milan
Ci prova Ossola con il tiro a giro dalla sinistra, c'è deviazione sarà angolo
-
26'
Occasione Lazio
Sana Fernandes prova il filtrante per Sulejmani, ma l'attaccante biancoceleste aveva fatto un movimento diverso. Occasione sprecata per la Lazio con Sulejmani che si sarebbe ritrovato a tu per tu con Bianchi
-
20'
Spinge ora il Milan
Tartaglia imbuca Ossola in area che con un tiro-cross impensierisce la retroguardia biancoceleste. Soffre ora la Lazio, mentre spinge il Milan.
-
16'
Gol Milan
Scotti si coordina in area e di testa la gira in rete, complice Bosi che si fa sorprendere sul suo palo di competenza. Torna in equilibrio il risultato a Formello.
-
14'
Occasione Milan
Scotti tutto solo stacca in area, tempismo non perfetto però e la palla finisce al di sopra della porta difesa da Bosi
-
12'
Punizione Milan
Calcio piazzato interessante per il Milan che andrà al cross in area
-
8'
GOOOOOOOL LAZIOOOOOOOO
Sulejmani lavora al limite dell'area per Munoz che in area dopo un dribbling scarica il tiro potente sotto la traversa. Lazio avanti.
-
6'
Occasione Milan
Azione rapida e di qualità del Milan con Plazzotta che si libera per il tiro, palla deviata sarà un calcio d'angolo
-
2'
Occasione sprecata
Non ottimizzano il corner i biancocelesti con la palla che attraversa tutta l'area senza diventare pericolosa
-
2'
Corner Lazio
Guadagna un calcio d'angolo la Lazio grazie alla discesa di Ferrari
-
1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco il Milan