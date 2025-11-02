Primavera Live | Lazio-Milan 1-1: termina il match

Dopo l'impegno infrasettimanale in Coppa Italia che ha visto la Lazio superare il Vicenza per 2-1 conquistando così i 16esimi di finale, per i ragazzi di mister Punzi è tempo di tornare a misurarsi con il Campionato Primavera 1. Allo Stadio Mirko Fersini di Formello, la Lazio Primavera ospita il Milan per la sfida valevole per la decima giornata di campionato.

Segui il live del match fra Lazio e Milan primavera qui su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

Sana Fernandes

LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordon, Santagostino Baldi, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Sana Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Calvani, Carbone, Pernaselci, Curzi

All.: Francesco Punzi

MILAN: Bianchi, Tartaglia, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse.

A disp.: Doneda, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Catalano, Petrone, Angelicchio, Vechiu.

All.: Giovanni Renna

Il Live del match

  • 96'
    match_ended
    Termina il match

    Finisce 1-1 tra Lazio e Milan. Accade tutto nel primo tempo con Scotti che risponde a Munoz e Bosi para anche il rigore

  • 93'
    Gioco molto frammentato

    Non si è praticamente mai giocato in questo recupero tra crampi e interruzioni di gioco

  • 90'
    whistle
    Tempo addizionale

    Saranno 4 i minuti ancora da giocare prima del triplice fischio

  • 82'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Sulejmani

    Dentro: Iorio

  • 82'
    substitution
    Sostituzione Milan

    Fuori: Tartaglia, Nolli

    Dentro: Vechiu, Seedorf

  • 78'
    substitution
    Sostituzione Milan

    Fuori: Cisse

    Dentro: Angelicchio

  • 76'
    shot_saved
    Miracolo del portiere del Milan

    Cross di Montano per Pernaselci che a botta sicura si vede negare il gol da un riflesso felino di Bianchi

  • 75'
    substitution
    Sostituzione Milan

    Fuori: Plazzotta

    Dentro: Di Siena

  • 72'
    yellow_card
    Ammonizione Milan

    Cartellino giallo per Plazzotta, intervento in ritardo su Gelli

  • 70'
    substitution
    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Munoz, Sana Fernandes

    Dentro: Montano, Marinaj

  • 63'
    offside
    GOL ANNULLATO AL MILAN

    Ossola va al tiro-cross con la palla che sorprende Bosi e finisce sul palo. Tartaglia in tap-in spinge in rete ma l'arbitro fischia il fuorigioco e annulla il gol

  • 59'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Canali

    Dentro: Canali

  • 54'
    Occasione Milan

    Mancioppi si libera e serve Scotti che dal limite va alla conclusione non trovando però lo specchio

  • 47'
    injury
    Resta a terra Sana Fernandes

    Dopo un contrasto con Mancioppi, Sana Fernades resta a terra ma sembra comunque in grado di continuare

  • 45'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Ciucci

    Dentro: Pernaselci

  • 45'
    break_start
    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

  • 45'
    break_start
    Termina il primo tempo

    45' scoppiettanti, due gol ed un rigore parato. Appuntamento tra un quarto d'ora per la ripresa

  • 44'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bosi che aveva disturbato Mancioppi

  • 42'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bordoni, autore del fallo che ha causato il penalty

  • 42'
    shot_saved
    BOSI PARA IL RIGOREEEEEE

    Mancioppi calcia centrale e Bosi con il piede respinge il penalty

  • 39'
    penalty
    Rigore per il Milan

    Bordoni atterra in area Mancioppi, per l'arbitro non ci sono dubbi sarà rigore

  • 36'
    offside
    Occasione Lazio ma è fuorigioco

    Azione manovrata della Lazio che da sinistra a destra trova il cross per Ferrari, che va alla conclusione ma è partito in offside

  • 34'
    Respinge la Lazio

    Plazzotta tira sulla barriera posizionata da Bosi

  • 33'
    free_kick
    Punizione da ottima posizione per il Milan

    Calcio piazzato dal limite per i rossoneri

  • 31'
    Occasione Milan

    Ci prova Ossola con il tiro a giro dalla sinistra, c'è deviazione sarà angolo

  • 26'
    Occasione Lazio

    Sana Fernandes prova il filtrante per Sulejmani, ma l'attaccante biancoceleste aveva fatto un movimento diverso. Occasione sprecata per la Lazio con Sulejmani che si sarebbe ritrovato a tu per tu con Bianchi

  • 20'
    Spinge ora il Milan

    Tartaglia imbuca Ossola in area che con un tiro-cross impensierisce la retroguardia biancoceleste. Soffre ora la Lazio, mentre spinge il Milan.

  • 16'
    goal
    Gol Milan

    Scotti si coordina in area e di testa la gira in rete, complice Bosi che si fa sorprendere sul suo palo di competenza. Torna in equilibrio il risultato a Formello.

  • 14'
    Occasione Milan

    Scotti tutto solo stacca in area, tempismo non perfetto però e la palla finisce al di sopra della porta difesa da Bosi

  • 12'
    whistle
    Punizione Milan

    Calcio piazzato interessante per il Milan che andrà al cross in area

  • 8'
    Share Link

    GOOOOOOOL LAZIOOOOOOOO

    Sulejmani lavora al limite dell'area per Munoz che in area dopo un dribbling scarica il tiro potente sotto la traversa. Lazio avanti.

  • 6'
    Occasione Milan

    Azione rapida e di qualità del Milan con Plazzotta che si libera per il tiro, palla deviata sarà un calcio d'angolo

  • 2'
    Share Link

    Occasione sprecata

    Non ottimizzano il corner i biancocelesti con la palla che attraversa tutta l'area senza diventare pericolosa

  • 2'
    Share Link

    Corner Lazio

    Guadagna un calcio d'angolo la Lazio grazie alla discesa di Ferrari

     

  • 1'
    match_started
    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco il Milan

     

