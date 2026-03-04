Primavera Live | Lazio-Lecce 0-3: termina la partita

Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Lecce qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Lecce qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

Dopo un periodo di risultati ottimi, la Lazio Primavera nelle ultime giornate ha avuto un calo di prestazioni e di conseguenza anche il tabellino ha fatto fatica a smuoversi e la classifica ne ha risentito. La squadra di Francesco Punzi ha ora l'occasione contro il Lecce di riprendere il suo cammino per sperare ancora in una rincorsa play-off in questo finale di stagione, che si è fatta più complicata. Proprio il Lecce occupa attualmente la sesta casella della classifica, ultima ad essere valida per l'accesso alle semifinali Scudetto.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Lecce qui su www.LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

Bandiera Lazio

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Montano, Ferrari, Pernaselci

A disp.: Bosi, Calvani, Santagonisto Baldi, Milillo, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi

All.: Francesco Punzi

 

LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Staszak, Onyemachi, Di Pasquale, Flies, Esteban, Gorter

A disp.: Lupo, Lucarella, Spinelli, Perrone, Kozarac, Basile, Marrocco, Skovgaard, Maiotti, Palmieri, Esposito

All.: Simone Schipa

Il Live scritto del match 

  • 94'
    match_ended
    Share Link

    Termina partita

    Brutta sconfitta per 0-3 contro il Lecce

  • 90'
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno 4 i minuti di recupero

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lecce

    Fuori: Flies

    Dentro: Esposito

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lecce

    Fuori: Cuzzarella

    Dentro: Iorio

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lecce

    Fuori: Esteban, 

    Dentro: Spinelli, Kozarac

  • 76'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Munoz

    Dentro: Milillo

  • 76'
    injury
    Share Link

    Infortunio Lazio

    Problemi per Munoz costretto al cambio

  • 71'
    goal
    Share Link

    Gol Lecce

    Skovgaard trova il gol del 3-0 dopo pochi minuti dal raddoppio. Lazio addormentata

  • 69'
    goal
    Share Link

    Gol Lecce

    Bella triangolazione del Lecce, Esteban rifinisce la bella azione e sigla il raddoppio giallorosso

  • 68'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lecce

    Fuori: Onyemachi

    Dentro: Skovgaard

  • 63'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lecce

    Cartellino giallo per Gokter, trattenuta fallosa su Ciucci

  • 59'
    Share Link

    INCREDIBILE TERZO LEGNO PER LA LAZIO

    Pernaselci sugli sviluppi di un corner colpisce il terzo legno della Lazio in questa partita

  • 57'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Il colpo di testa di Calvani va a centimetri dal gol del pareggio

  • 52'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Problemi fisici per Serra, Punzi costretto al cambio

    Fuori: Serra

    Dentro: Calvani

  • 46'
    Share Link

    PALO LAZIO

    Il destro a giro di Cuzzarella trova il palo. È il secondo legno colpito dalla Lazio

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gara

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Battisti, Montano

    Dentro: Gelli, Sulejmani

  • 47'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    In archivio i primi 45'. Lecce in vantaggio grazie al gol di Di Pasquale siglato al 23'.

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Segnalati due minuti di recupero

  • 41'
    Share Link

    TRAVERSA LAZIO

    Punizione di Farcomeni quasi perfetta, che dai 22 metri scheggia la traversa

  • 35'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Battisti

  • 34'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Sugli sviluppi di un corner, Montano si trova a dover gestire un rimpallo ed in spaccata prova ad indirizzare la palla in porta, che era rimasta sguarnita ma la conclusione termina alta. Grossa chance sprecata

  • 23'
    goal
    Share Link

    Gol Lecce

    Perla assoluta di Di Pasquale che dai 25 metri lascia andare una conclusione fortissima che scheggia il palo interno e si deposita alle spalle di Pannozzo

  • 19'
    Share Link

    Si raffaccia la Lazio

    Girata volante in area di Marinaj, coefficiente di difficoltà altissimo, palla che termina alta sopra la traversa

  • 13'
    Share Link

    Partita bloccata

    Poche le emozioni in questo avvio con le due squadre che si stanno ancora studiando

  • 4'
    shot_saved
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Ferrari dal vertice dell'area va alla conclusione, tiro debole facile parata in due tempi di Penev

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

Conferenza Sarri: “La tattica di fronte all'atteggiamento non conta. Fabiani mi ha detto…"
Cristiano Ronaldo in fuga dall'Arabia? Il suo jet via da Riad dopo attacco USA