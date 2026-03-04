Primavera Live | Lazio-Lecce 0-3: termina la partita
Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Lecce qui su www.LazioPress.it
Dopo un periodo di risultati ottimi, la Lazio Primavera nelle ultime giornate ha avuto un calo di prestazioni e di conseguenza anche il tabellino ha fatto fatica a smuoversi e la classifica ne ha risentito. La squadra di Francesco Punzi ha ora l'occasione contro il Lecce di riprendere il suo cammino per sperare ancora in una rincorsa play-off in questo finale di stagione, che si è fatta più complicata. Proprio il Lecce occupa attualmente la sesta casella della classifica, ultima ad essere valida per l'accesso alle semifinali Scudetto.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Montano, Ferrari, Pernaselci
A disp.: Bosi, Calvani, Santagonisto Baldi, Milillo, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi
All.: Francesco Punzi
LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Staszak, Onyemachi, Di Pasquale, Flies, Esteban, Gorter
A disp.: Lupo, Lucarella, Spinelli, Perrone, Kozarac, Basile, Marrocco, Skovgaard, Maiotti, Palmieri, Esposito
All.: Simone Schipa
Il Live scritto del match
-
94'
Termina partita
Brutta sconfitta per 0-3 contro il Lecce
-
90'
Tempo addizionale
Saranno 4 i minuti di recupero
-
85'
Sostituzione Lecce
Fuori: Flies
Dentro: Esposito
-
85'
Sostituzione Lecce
Fuori: Cuzzarella
Dentro: Iorio
-
83'
Sostituzioni Lecce
Fuori: Esteban,
Dentro: Spinelli, Kozarac
-
76'
Sostituzione Lazio
Fuori: Munoz
Dentro: Milillo
-
76'
Infortunio Lazio
Problemi per Munoz costretto al cambio
-
71'
Gol Lecce
Skovgaard trova il gol del 3-0 dopo pochi minuti dal raddoppio. Lazio addormentata
-
69'
Gol Lecce
Bella triangolazione del Lecce, Esteban rifinisce la bella azione e sigla il raddoppio giallorosso
-
68'
Sostituzione Lecce
Fuori: Onyemachi
Dentro: Skovgaard
-
63'
Ammonizione Lecce
Cartellino giallo per Gokter, trattenuta fallosa su Ciucci
-
59'
INCREDIBILE TERZO LEGNO PER LA LAZIO
Pernaselci sugli sviluppi di un corner colpisce il terzo legno della Lazio in questa partita
-
57'
Occasione Lazio
Il colpo di testa di Calvani va a centimetri dal gol del pareggio
-
52'
Sostituzione Lazio
Problemi fisici per Serra, Punzi costretto al cambio
Fuori: Serra
Dentro: Calvani
-
46'
PALO LAZIO
Il destro a giro di Cuzzarella trova il palo. È il secondo legno colpito dalla Lazio
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gara
-
45'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Battisti, Montano
Dentro: Gelli, Sulejmani
-
47'
Termina il primo tempo
In archivio i primi 45'. Lecce in vantaggio grazie al gol di Di Pasquale siglato al 23'.
-
45'
Tempo addizionale
Segnalati due minuti di recupero
-
41'
TRAVERSA LAZIO
Punizione di Farcomeni quasi perfetta, che dai 22 metri scheggia la traversa
-
35'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Battisti
-
34'
Occasione Lazio
Sugli sviluppi di un corner, Montano si trova a dover gestire un rimpallo ed in spaccata prova ad indirizzare la palla in porta, che era rimasta sguarnita ma la conclusione termina alta. Grossa chance sprecata
-
23'
Gol Lecce
Perla assoluta di Di Pasquale che dai 25 metri lascia andare una conclusione fortissima che scheggia il palo interno e si deposita alle spalle di Pannozzo
-
19'
Si raffaccia la Lazio
Girata volante in area di Marinaj, coefficiente di difficoltà altissimo, palla che termina alta sopra la traversa
-
13'
Partita bloccata
Poche le emozioni in questo avvio con le due squadre che si stanno ancora studiando
-
4'
Si fa vedere la Lazio
Ferrari dal vertice dell'area va alla conclusione, tiro debole facile parata in due tempi di Penev
-
1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco la Lazio