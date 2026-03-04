Primavera Live | Lazio-Lecce 0-3: termina la partita

Dopo un periodo di risultati ottimi, la Lazio Primavera nelle ultime giornate ha avuto un calo di prestazioni e di conseguenza anche il tabellino ha fatto fatica a smuoversi e la classifica ne ha risentito. La squadra di Francesco Punzi ha ora l'occasione contro il Lecce di riprendere il suo cammino per sperare ancora in una rincorsa play-off in questo finale di stagione, che si è fatta più complicata. Proprio il Lecce occupa attualmente la sesta casella della classifica, ultima ad essere valida per l'accesso alle semifinali Scudetto.

Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Lecce qui su www.LazioPress.it.

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Montano, Ferrari, Pernaselci

A disp.: Bosi, Calvani, Santagonisto Baldi, Milillo, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi

All.: Francesco Punzi

LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Staszak, Onyemachi, Di Pasquale, Flies, Esteban, Gorter

A disp.: Lupo, Lucarella, Spinelli, Perrone, Kozarac, Basile, Marrocco, Skovgaard, Maiotti, Palmieri, Esposito

All.: Simone Schipa

Il Live scritto del match