Cristiano Ronaldo in fuga dall'Arabia? Il suo jet via da Riad dopo attacco USA

Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di Riad

Il volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l’attacco all’ambasciata USA nella capitale saudita. L’escalation in Medio Oriente blocca il calcio asiatico.

Il jet privato da 70 milioni di euro di Cristiano Ronaldo, come riferito da FanPage, ha lasciato l’Arabia Saudita durante la notte, alimentando dubbi su un possibile addio del fuoriclasse portoghese al Medio Oriente mentre la regione è travolta dall’escalation militare.

Secondo i dati dei sistemi di monitoraggio, il Bombardier Global Express 6500 dell’asso – acquistato nel 2024 dopo la cessione del precedente Gulfstream – è partito da Riad in serata per atterrare a Madrid dopo quasi sette ore di viaggio, sorvolando Egitto e Mediterraneo. La partenza coincide con una fase di fortissima tensione: la capitale saudita è stata bersagliata da attacchi con droni che hanno coinvolto anche l’ambasciata statunitense, mentre l’Iran ha rivendicato operazioni contro obiettivi nell’area.

Le autorità statunitensi hanno invitato i propri cittadini a lasciare vari Paesi della zona e numerosi voli sono stati annullati o dirottati, con migliaia di stranieri in partenza. In questo scenario si colloca anche lo spostamento dell’aereo del numero 7, che vive a Riad con la compagna Georgina Rodriguez e i figli.

Cristiano Ronaldo lascia l'Arabia dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad?

Ronaldo, oggi all’Al-Nassr FC, è attualmente fermo per un problema muscolare accusato nell’ultima gara di campionato. L’aggravarsi del conflitto ha inoltre portato la Asian Football Confederation a rinviare diverse gare delle competizioni continentali nell’area occidentale, inclusa la sfida che avrebbe dovuto coinvolgere il club saudita.

Intanto, sul piano politico e militare, la tensione resta elevatissima dopo le operazioni congiunte di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e le successive ritorsioni. Le esplosioni registrate in diverse città del Golfo e le limitazioni ai voli stanno generando effetti anche sul mondo dello sport e sui residenti stranieri nella regione.