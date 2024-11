WOMEN LIVE | LAZIO-COMO 1-2 (74' Karlernas, 76' Skorvankova, 94' Le Bihan)

Tutto pronto per Lazio-Como, gara valevole per l'ottava giornata di campionato eBay. Le ragazze di Grassadonia tornano in campo dopo la sosta nazionali, la Lazio sarà impegnata in un doppio incontro contro le lariane di Sottili: la prima gara è prevista per oggi 2 novembre per la Serie A, mentre martedì 5 novembre alle 12:30 è in programma la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-1-4-2): Cetinja, Oliviero, D`Auria, Connolly, Reyes, Zanoli, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Visentin, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Belloumou, Kajan, Yang, Moraca, Castiello, Colombo, Pittaccio. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

COMO (4-3-1-2): Gilardi, Rizzon, Bou Salas, Cecotti, Bergersen, Conc, Petzelberger, Vaitukaityte, Nischler, Kerr, Del Estal. A disposizione: Ruma, De Bona, Marcussen, Guagni, Spinelli, Skorvankova, Bolden, Liva, Bianchi, Karlernas, Sagen, Picchi. Allenatore: Stefano Sottili.

Il live del match