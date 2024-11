Torino, critiche shock a Cairo: dei tifosi lo vogliono morto

Ormai va avanti da tempo la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti del proprio presidente Urbano Cairo. Nelle ultimissime ore, dopo la sconfitta che i granata hanno incassato allo Stadio Olimpico contro la Roma, sono apparsi gravi messaggi assurdi e deplorevoli contro il presidente dei granata. Il luogo di tali messaggi è il Filadelfia, centro sportivo di allenamento per il Toro. Diverse sono le immagini mostrate tramite social dell'accaduto. Una cosa è sicura, il calcio non è questo, sappiamo che non è un semplice sport ma sicuramente tale episodio supera ogni limite immaginabile.

Le gravi frasi su Cairo

Una delle pagine più attive che riportano quanto successo oggi fuori il Filadelfia è “Comunicazioni Resistenti Granata 1906” , fuori il quartier generale del Torino infatti è stata esposta una bara con una targa che citava questo:

Qui giace Urbano Cairo 21/05/1957-31/10/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P.-Riposa in pena.

Parole e scena che superano goliardia, sfottò o qualsiasi forma di contestazione calcistica. Purtroppo il messaggio è carico di violenza e dell'augurio peggiore che si potrebbe rifilare ad una qualsiasi persona.

L'indagine aperta

Quanto accaduto fuori al Filadelfia non è passato minimamente in sordina anzi. Una notizia, una contestazione che sta facendo il giro di media e stampa di tutta Italia. Infatti anche SportMediaset ha fatto sapere che sui fatti è intervenuta anche la Digos aprendo una indagine che porterebbe a grave ripercussioni per quei tifosi responsabili di un gesto simile, quasi difficile da descrivere.