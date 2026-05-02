Primavera Live | Lazio-Parma 1-3: termina il primo tempo
Segui il Live scritto del match tra Parma e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it
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Dopo la bella vittoria sul campo del Frosinone, la Lazio Primavera torna in campo questa volta davanti al proprio pubblico al Mirko Fersini di Formello per sfidare il Parma. La squadra di Punzi può guardare ora la classifica con meno serenità, senza lo spettro incombente della retrocessione.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO - D'Alessio; Bordon, Bordoni, Pernaselci; Cuzzarella, Farcomeni, Santagostino, Cangemi; Serra, Sana Fernandes, Marinaj
A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Boccardelli.
All.: Francesco Punzi
PARMA: Astaldi, Mena, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Castaldo, Plicco, Drobnic, Conde, Varali, Konaté.
A disp.: Mazzocchi, D`Intino, Balduzzi, Diop, Gemello, Opoku, Marchesi, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.
All.: Nicola Corrent
Il Live scritto del match
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46'
GOL LAZIOOOO
Accorcia ancora le distanze la Lazio grazie a Cuzzarella
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
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46'
Termina il primo tempo
Parma avanti 1-3 dopo i primi 45'
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45'
Tempo addizionale
Assegnato 1 minuto di recupero
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33'
Ancora gol del Parma
Sempre Mikolajewski anticipa tutti sul cross e sigla la sua doppietta personale
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27'
Ammonizione Parma
Cartellino giallo di Konaté
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23'
GOOOOL LAZIOOOO
Magia di Sana Fernandes, che va alla conclusione dai 35 metri e trova un gol meraviglioso con una parabola che cambia traiettoria in area rendendo impossibile la parata.
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16'
Gol Parma
Meraviglia di Mikolajewski su punizione
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14'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni
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13'
Prova la Lazio ad alzare i ritmi
La squadra di Punzi prova ad alzare il pressing, palleggia però bene il Parma
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5'
Gol Parma
Perla di Elia Plicco che dal limite dell'area trova l'incrocio dei pali e porta avanti gli ospiti
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3'
Primi minuti blandi
Fase di studio tra le due squadre
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1'
Tutto pronto si inizia
Muove il primo pallone del match il Parma