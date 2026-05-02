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Primavera Live | Lazio-Parma 1-3: termina il primo tempo

Segui il Live scritto del match tra Parma e Lazio Primavera qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

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Beniamino Civitelli /

Dopo la bella vittoria sul campo del Frosinone, la Lazio Primavera torna in campo questa volta davanti al proprio pubblico al Mirko Fersini di Formello per sfidare il Parma. La squadra di Punzi può guardare ora la classifica con meno serenità, senza lo spettro incombente della retrocessione.

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Le formazioni ufficiali

Punzi - LazioPress
Punzi - LazioPress

LAZIO - D'Alessio; Bordon, Bordoni, Pernaselci; Cuzzarella, Farcomeni, Santagostino, Cangemi; Serra, Sana Fernandes, Marinaj

A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Boccardelli.

All.: Francesco Punzi

 

PARMA: Astaldi, Mena, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Castaldo, Plicco, Drobnic, Conde, Varali, Konaté.

A disp.: Mazzocchi, D`Intino, Balduzzi, Diop, Gemello, Opoku, Marchesi, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.

All.: Nicola Corrent

Il Live scritto del match

  • 46'
    goal
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    GOL LAZIOOOO

    Accorcia ancora le distanze la Lazio grazie a Cuzzarella

  • 45'
    whistle
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco 

  • 46'
    whistle
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    Termina il primo tempo

    Parma avanti 1-3 dopo i primi 45' 

  • 45'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Assegnato 1 minuto di recupero

  • 33'
    goal
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    Ancora gol del Parma

    Sempre Mikolajewski anticipa tutti sul cross e sigla la sua doppietta personale

  • 27'
    yellow_card
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    Ammonizione Parma

    Cartellino giallo di Konaté

  • 23'
    goal
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    GOOOOL LAZIOOOO

    Magia di Sana Fernandes, che va alla conclusione dai 35 metri e trova un gol meraviglioso con una parabola che cambia traiettoria in area rendendo impossibile la parata.

  • 16'
    goal
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    Gol Parma

    Meraviglia di Mikolajewski su punizione

  • 14'
    yellow_card
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni

  • 13'
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    Prova la Lazio ad alzare i ritmi

    La squadra di Punzi prova ad alzare il pressing, palleggia però bene il Parma

  • 5'
    goal
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    Gol Parma

    Perla di Elia Plicco che dal limite dell'area trova l'incrocio dei pali e porta avanti gli ospiti

  • 3'
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    Primi minuti blandi

    Fase di studio tra le due squadre

  • 1'
    match_started
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    Tutto pronto si inizia

    Muove il primo pallone del match il Parma

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Rocchi e la Lazio: "I 100 gol non arrivavano mai..."