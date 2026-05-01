Rocchi e la Lazio: "I 100 gol non arrivavano mai..."

Senz'altro una pagina di storia quella che lega Tommaso Rocchi alla Lazio. Per l'ex attaccante classe 1977 ben 9 stagioni in biancoceleste e tanti gol realizzati. Durante l’intervista ai microfoni di Gazzetta Regionale per il format 30 minuti di… l’attuale allenatore del Guidonia Primavera Tommaso Rocchi ha ripercorso la sua carriera. Tra gli argomenti toccati anche la lunga attesa prima di celebrare la rete numero 100 con la maglia della Lazio.

Dal mio novantanovesimo gol con la Lazio al centesimo è passato tanto tempo. Avevamo anche preparato la maglia e dopo un po’ l'abbiamo tolta. Avevo chiesto di non saperlo, di tirarla fuori quando sarebbe successo. Io non sono superstizioso, però sì c'è voluto un po'. L'attaccante vive per quello, però bisogna anche essere bravi e lucidi nel capire che il gol diventa anche una conseguenza della prestazione che fai, sia di squadra sia individuale.