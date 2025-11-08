Primavera Live | Sassuolo-Lazio 2-1: termina il match
Segui qui su LazioPress.it il live del match tra Sassuolo e Lazio
Segui qui su LazioPress.it il live del match tra Sassuolo e Lazio
Dopo il pareggio maturato al Fersini di Formello contro il Milan, la squadra di Francesco Punzi torna in campo e lo farà facendo visita al Sassuolo. I biancocelesti continuano ad essere molto altalenanti in questa parte di stagione alternando buoni sprazzi di gioco a disattenzioni che in termini di punti hanno compromesso qualcosa.
Segui qui su LazioPress.it il live del match tra Sassuolo e Lazio Primavera.
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO U20 (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani; Seminari, Tomasa, Frangella; Negri, Kulla, Gjyla.
A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Mussini, Appiah, Acatullo, Barry, tampieri, Chiricallo.
All.: Emiliano Bigica
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ciucci, Bordon, Pernaselci; Ferrari, Gelli, Munoz, Santagostino Baldi, Calvani; Sulejmani, Gelli.
A disp.: Pannozzo, Russi, Milillo, Marinaj, Buonafede, Canali, Montano, Carbone, Avram, Noto, Curzi.
All.: Francesco Punzi
Il Live del match
-
95'
TERMINA IL MATCH
La Lazio perde 2-1 sul campo del Sassuolo.
-
91'
Ammonizione Sassuolo
Cartellino giallo per Mussini
-
90'
Tempo addizionale
Saranno 4 i minuti di recupero
-
86'
Traversa Lazio
La conclusione su punizione di Curzi si stampa sulla traversa
-
84'
Ammonizione Sassuolo
Cartellino giallo per Tomsa
-
84'
Sostituzioni ambo i lati
Entrano per la Lazio: Milillo, Canali e Curzi
Per il Sassuolo: Chiricallo e Mussini
-
71'
Sostituzioni Sassuolo
Fuori: Barani, Gila
Dentro: Tampieri, Barry
-
71'
Sostituzione Lazio
Fuori: Ferrari
Dentro: Montano
-
64'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Sana Fernandes, causa proteste
-
58'
Sostituzione Lazio
Fuori: Gelli
Dentro: Marinaj
-
51'
Gol Sassuolo
Negri in semirovesciata indirizza la palla in porta, ma il gol è tutto sulle spalle di Bosi che pasticcia goffamente. Il portiere biancoceleste aveva parato e alzato la traiettoria sopra la sua testa non dando però particolare forza alla respinta con la palla che dopo un campanile carambola in rete.
-
45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45'
-
45'
Termina il primo tempo
Niente recupero, 1-1 dopo i primi 45'
-
37'
Miracolo di Bosi
Attento il portiere biancoceleste che para un ottimo tiro ravvicinato
-
35'
GOOOOOOL LAZIOOOOO
Sana Fernandes la mette in mezzo, la difesa del Sassuolo spazza male per quello che è a tutti gli effetti un assist per Sulejmani che in scivolata spinge in porta un pallone che gravitava sulla linea
-
31'
Ammonizione Sassuolo
Cartellino giallo per Macchioni
-
31'
Doppia occasione Sassuolo
Dagli sviluppi di un corner, il pallone è diretto sul secondo palo dove Vezzosi con il piatto indirizza la palla sul primo palo, dove Bosi riesce a deviare. Sul tap-in a porta vuota spara alto
-
22'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Munoz, brutto intervento in scivolata in ritardo
-
19'
Timido attacco della Lazio
Ci provano a farsi vedere i biancocelesti con Sana Fernandes che dopo un dribbling tenta il cross in area, ma è attento il portiere neroverde che interviene senza problemi
-
17'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Calvani, trattenuta vistosa ed evidente: inevitabile l'ammonizione
-
11'
Occasione Sassuolo
Ci prova ancora Seminari colpendo di testa sugli sviluppi di un corner: palla alta
-
9'
Corner Sassuolo
Spinge il Sassuolo che cerca il raddoppio, Lazio chiusa in area
-
6'
Gol Sassuolo
Schema su punizione ben riuscito: pallone rasoterra sul primo palo arriva Seminari che con la punta indirizza la palla in rete. Il Sassuolo è in vantaggio.
-
5'
Punizione Sassuolo
Fallo di Gelli che regala al Sassuolo una punizione sulla trequarti campo
-
1'
Si inizia!
Muove il primo pallone di gioco il Sassuolo